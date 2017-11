Estudios revelan por qué vuelves con tu ex

noviembre 4, 2017 - 6:57 pm

Cada vez hay más rumores acerca de una posible reconciliación entre las estrellas Selena Gomez y Justin Bieber. Por ello, y porque muchas nos podemos sentir identificadas, nos entró la curiosidad por saber cuáles son las razones por las que podríamos volver con un ex.

Diferentes estudios han analizado esta situación y las conclusiones a las que llegaron son realmente sorprendentes. Entre ellas, resaltan las razones científicas relacionadas con las “hormonas del amor” y aquellas que se centran en el comportamiento común de las personas.

Recorre la galería que acompaña esta nota y descubre 5 razones por las que una persona suele retomar una relación con su ex, eso a pesar de que muchas estemos convencidas de que ‘figurita repetida no llena el álbum’, a pesar de que queden cenizas donde hubo fuego.

1. “La hormona del amor”. Según la investigación de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega y la Universidad de Nuevo México, existe una razón científica para volver con un ex. Según la investigación, cuando una persona siente que su pareja ya no está interesada, el cerebro segrega oxitocina (la hormona del amor) y esto produce que sienta una necesidad de volver a conquistarla, aún cuando la relación ha terminado. Parece que la cosa va más allá del orgullo.

2. Las redes sociales. Un estudio de la Universidad de Missouri reveló que revisar el perfil de Facebook de tu ex puede producir una sensación de bienenestar al ver sus fotos y publicaciones. Esto se debe a una reacción fisiológica que a la larga puede provocar una nueva intención de retomar el contacto.

3. La búsqueda de compañía. Parship, una agencia de citas online, investigó a sus usuarios y llegó a la conclusión que la mayoría de mujeres vuelve con su ex por la necesidad de compañía y cariño, aún sabiendo que el chico en cuestión no les convenía. Los hombres, por su parte, volvían con sus novias para no sentirse solos.

4. El sexo. Las personas que tienen relaciones sexuales con sus ex, así sea de manera casual, tienen una mejor calidad de vida, una mayor autoestima y ganas de seguir adelante, asegura un estudio de la Universidad de Arizona. Con el tiempo, estos encuentros casuales y el bienestar que producen pueden convertirse en algo formal. Aquí creemos que figurita repetida no llena el álbum, pero este estudio tal vez no esté tan de acuerdo.

5. El instinto. Según el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, las personas tienden a retomar una relación con un ex porque las personas mantienen un instinto ‘animal’ que tiende a regresar con aquello que les produce satisfacción y con lo que han creado un sentido de propiedad, lo que suele suceder con una pareja.

Agencias