Estas son las ciudades más violentas del mundo y una queda en Venezuela

noviembre 6, 2017 - 9:52 am

Cada año se elabora un ránking con las ciudades que más violencia presentan en sus calles ¿En qué lugar se encuentra tu país?

¿Cuáles son las ciudades más peligrosas del planeta? Las ciudades con mayores tasas de homicidios están, un año más, casi todas en Latinoamérica.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal de México y el Instituto brasileño Igarapé elaboran cada año un listado de las ciudades más violentas/peligrosas del planeta con objeto de llamar la atención de los gobiernos y que se decidan a tomar medidas para reducir estas elevadas tasas de homicidios, sobre todo los ocurridos a pie de calle.

De las 50 ciudades (con+300.000 habitantes y que no se encuentran en un conflicto bélico abierto) que figuran en la lista global, la mayoría pertenecen al continente americano y, en concreto, a América Latina (puntualmente 43 de las 50 ciudades analizadas). América Latina sigue siendo la región más violenta del mundo que no está en guerra. 8 de los 10 primeros países del ránking se concentran en América Latina y en el Caribe.

Los países más violentos del mundo han sido en los últimos años, El Salvador, y su capital, San Salvador, la ciudad con más muertes de todo el globo, así como Caracas en Venezuela o Acapulco en México.

El único cambio que parece producirse en los números de los últimos tiempos es que se vislumbra una ligera mejoría en algunas zonas.

El estudio tiene algunos sesgos. El ranking ha incluido en la lista sólo a regiones de más de 300.000 habitantes y no se han tenido en cuenta muertes en zonas de combate o lugares con datos no disponibles o no completos (como en Caracas), de ahí que algunas ciudades también muy peligrosas del mundo no aparezcan en el estudio.

Los analistas atribuyen esta pequeña disminución a la mayor acción represiva por parte de las fuerzas de seguridad del estado, pese a que la violencia entre las pandillas sigue marcando una lacra en estas sociedades.

Las responsables de esta oleada de crímenes son principalmente: la corrupción, los conflictos entre pandillas y las débiles instituciones públicas. Todo ello contribuye a que el nivel de violencia de estas zonas no descienda. El Salvador, México, Honduras, Brasil, EEUU y Sudáfrica se encuentran entre los países más afectados por el narcotráfico y los grupos criminales, según el informe.

Solo dos países de fuera de Latinoamérica se encuentran en la lista de las 50 ciudades más peligrosas del planeta: Estados Unidos y Sudáfrica. En Estados Unidos, Detroit y Nueva Orleans encabezan las listas. En Sudáfrica, único país fuera del continente americano, Cape Town, Nelson Mandela Bay y Buffalo City, lideran este triste ránking.

