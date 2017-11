Esta señora descubrió “lo que quiere el negro” y dejó toda vaina botada

noviembre 15, 2017 - 4:03 pm

El periodista, Francisco Armanet, narra para Upsocl la historia de una bella mujer inglesia quien perdió la cabeza por un joven moreno.

“Ella era una madre amorosa y cariñosa. Hoy es como si una alienígena hubiera poseído su cuerpo“, dijo su ahora ex esposo.

Parece la peor pesadilla de cualquier persona enamorada, el escenario más terrible para un hijo, y un nefasto final en la historia de una familia que se mantuvo felizmente unida durante 23 años. El caso de la británica Heidi Hepworth, 44, madre de 9 hijos y todavía esposa legal de Andy Hepworth, ha causado, por lo bajo, una extraña confusión en todas las personas que se han enterado. Y es que, según relata su abandonado marido desde Inglaterra, la mujer fue una madre ideal y todo aquello que un hombre puede desear en esta vida, hasta que conoció a un joven africano de 30 años que la ‘enamoró’ tan intensamente que ella no tuvo siquiera que pensarlo dos veces antes de comprar boletos a Gambia, hacer sus maletas y subirse a bordo de un avión que la llevaría directamente hasta esta suerte de ‘toyboy’ africano.

Según informó The Sun, la mujer conoció a su nueva pareja en Facebook luego de que varios hombre asiáticos y africanos comenzaran curiosamente a agregarla como amiga en la red social. Entonces, tras pocos días de un ir y venir de mensajes, Heidi pensó que debía hacer lo que su corazón le dictara. El padre de la familia no había vuelto a casa del trabajo, y ella ya había comprado el pasaje a Gambia.

Hoy, la mujer lleva una vida indiferente y despreocupada junto a Mamadou Jallow, el joven quien la conquistó a través de Internet.

Pero aparentemente Heidi dio señales antes de viajar. Su esposo señaló a The Sun que en el momento no se dio cuenta, pero una vez que ella ya se había ido, unió los puntos y las cosas cobraron absoluto sentido.

“Heidi no era ella. Comenzó a maquillarse y a usar vestidos que antes jamás había usado, incluso se hizo un tatuaje”

Además, Andy agregó que hoy vive un verdadero calvario.

“La persona en la que encontré a mi esposa ahora se ha convertido en algo horrible. Ella era una madre amorosa y cariñosa. Hoy es como si una alienígena hubiera poseído su cuerpo“, señaló.

Y como si todo esto fuera poco, la misma Heidi conversó con The Sun para informar en detalle lo que ocurrió.

“Conocí a un joven caballero, pero no es una aventura. El matrimonio tuvo problemas. Nos distanciamos. ¿Acaso una mujer no puede tener una nueva relación? Si ustedes conocieran a Mamadou, no podrían amarlo más.”

Por último, Heidi señaló que hubo un tiempo en el que, a pesar de la lejanía, imaginaba un futuro con Mamadou y sus hijos. Hoy, sin embargo, no hace mucho más que hablar con ellos a través de Skype.