noviembre 8, 2017 - 11:23 am

Los jugadores de las selecciones de Inglaterra y Alemania lucirán un brazalete negro con una amapola conmemorativa en su partido amistoso del viernes en Wembley, anunció la Federación inglesa (FA) este miércoles.

“Quiero dar las gracias a la DFB (Federación Alemana de Fútbol) por haber dado su acuerdo a llevar la amapola durante el partido, mostrando así solidaridad y unidad”, declaró el director de la FA Martin Glenn.

La amapola recuerda a los soldados muertos en combate en la I Guerra Mundial.

La FIFA prohíbe a los equipos mostrar símbolos políticos, religiosos o comerciales durante los partidos, regla que había sido criticada con dureza en Gran Bretaña.

La instancia mundial suavizó la prohibición indicando que el equipo que quiera lucir símbolos para recordar su historia o celebrar un evento nacional o internacional deberá tener en cuenta “la sensibilidad del equipo rival y del público”.

“No son en modo alguno símbolos políticos. Se trata de recordar los valores que fueron pisoteados durante dos guerras mundiales, pero que son apreciados en el fútbol: respeto, tolerancia, humanidad”, reaccionó el presidente de la DFB, Reinhard Grindel, citado por la FA.

Along with @DFB_Team, we’ll be wearing poppies during Friday’s game at @wembleystadium.

Join us and support @PoppyLegion by donating at https://t.co/gfXtmtRSzi. pic.twitter.com/twdOiUR9X4

— England (@England) 8 de noviembre de 2017