noviembre 2, 2017 - 10:38 am

Sol, calor, asfixia, temor… las condiciones adversas que colindan con el transporte en Maracaibo se acrecentan cada día. “Me fui caminando desde La Limpia hasta 5 de Julio. No tenía efectivo para el transporte. De todas formas, cuando lo consigo, esperar un bus es una odisea y embarcarse, un verdadero drama”. Así se expresa Ricardo Ramírez, marabino de 32 años.

Un parque automotor deteriorado y escaso convierten el trayecto del ciudadano al trabajo en un pequeño infierno que comienza incluso en la travesía de conseguir el efectivo para el pasaje.

“Vos podéis pagar muchas cosas con la tarjeta y, como quien dice, torear la falta de plata que hay en los bancos con trasnferencias y puntos; pero en un bus tenéis que pagar en billetes. Yo pedí un avance al 75% de 100 mil bolívares y confirmé que el 90% del salario se me va en pasajes. Vivo en La Concepción y trabajo en Delicias”, relató Juan Pablo Boscán, de 48 años.

Ya teniendo el efectivo, toca hacer fila en las paradas y esperar, sorteando la inseguridad y el sol reinantes, un autobus que viene ladeado, full de pasajeros y con muchos guindando como banderillas.

“No sé ni para qué se para. Pero veo a toda la gente a mi lado que se empujan para embarcarse y se van. Yo le tengo miedo a que en una curva el bus se vaya de lado y nos matemos todos. Así que ahí me quedo. He pasado hasta dos horas para volver a mi casa esperando el transporte de La Victoria. Salgo a las 5:00 y he llegado después de las 7:00 de la noche”, cuenta Rómulo Atencio, de 38 años.

Otra marabina, Maritza Mora, de 41 años, no le tiene miedo a las curvas. Con tal de llegar al trabajo asegura que se embarca como sea aunque está consciente de que lo que se vive adentro está muy lejos de ser el transporte a un feliz viaje.

“Tu vas aprisionado y los colectores le exigen a los pasajeros que van parados que peguen las espaldas para poder meter más gente. Ni se te ocurra pensar que habrá un gesto de caballerosidad por parte de alguno de los hombres que van sentados. Nadie le sede el puesto a nadie. No importan personas adultas o embarazadas. Cada quién se las arregla a su manera. Las condiciones son deplorables. Es viajar dentro de una chatarra que va a una velocidad muy por encima de lo considerable para llevar pasajeros hasta con un solo pié en la entrada. Es un martirio que se vive a diario. Por eso y decenas de cosas más muchas personas han optado por pararse más temprano y, aunque parezca insólito, irse caminando a su trabajo”, relata.

La jornada laboral de los marabinos comienza y termina con un viaje infernal en un transporte deteriorado, escaso y que no cumple las normas de seguridad ciudadana. Una odisea, un drama, un martirio que se vive a diario ante la mirada inerte de las autoridades municipales.

Maidolis Ramones Servet

Noticia al Día