España denunció que hackers rusos y venezolanos intervinieron en la crisis en Cataluña

noviembre 10, 2017 - 10:37 pm

El Gobierno da por contrastada la intervención de hackers procedentes de Rusia y Venezuela en la crisis institucional de Cataluña y afrontará esta cuestión en el Consejo de asuntos exteriores de la Unión Europea, que se celebrará el próximo lunes. Así lo han anunciado este viernes el portavoz gubernamental, Íñigo Méndez de Vigo, y la ministra de defensa, María Dolores de Cospedal.

“Este es un tema grave, donde la democracia tiene que hacer frente a los retos de las nuevas tecnologías”, ha resumido Méndez de Vigo tras la reunión del Consejo de Ministros. “Es un tema que estará en el orden del día del próximo consejo de asuntos exteriores, el próximo lunes en Bruselas, donde el ministro de Exteriores [Alfonso Dastis] intervendrá en la materia”, ha anunciado. “Creemos que Europa tiene que tomarse este tema muy en serio. Hemos visto en estos últimos tiempos una fundamentación de la UE como comunidad de derecho, como orden constitucional. No es posible que fuerzas extrañas, ajenas, que no sabemos quiénes son, quieran alterar ese orden constitucional”, ha argumentado. “Como la tecnología no tiene fronteras, creemos que el ámbito en el que debe resolverse es el ámbito de la UE”.

“Lo que tiene contrastado el Gobierno es que muchos mensajes e intervenciones que se han producido a través de las redes sociales vienen del territorio ruso”, ha dicho la titular de Defensa. “Y uso la expresión exacta. De territorio ruso”, ha recalcado. “Eso no quiere decir necesariamente que tengamos constatado que es el Gobierno ruso”, ha seguido. “Por tanto, hay que actuar con la máxima prudencia. Hay que tener bien claro cuáles son los orígenes. Son parte del territorio ruso, parte de otros, también ajenos a la UE. Se está en el momento de la determinación de eso”. Fuentes gubernamentales especificaron luego que uno de esos territorios ajenos a la UE es Venezuela.

Los hackers procedentes de Rusia y Venezuela se dedican a falsear o tergiversar informaciones relativas a Cataluña y España. Por ejemplo, transmitieron que desde las Islas Baleares se aboga por la independencia. También comunicaron que en las escuelas de Cataluña no se enseña el castellano. La multiplicación de noticias sobre esta Comunidad Autónoma ha crecido exponencialmente desde el inicio de la crisis institucional y procede de medios vinculados a propietarios rusos o a personas concretas que han irrumpido en la información sobre Cataluña con mensajes siempre favorables a los independentistas o directamente falsos. Según Esteban González Pons, portavoz del PP en el Europarlamento, estas injerencias tienen como objetivo desestabilizar a la Unión Europea. “Y en este momento, el foco para cumplir ese objetivo se ha puesto en Cataluña”, especifica el vicepresidente del grupo popular europeo.

Aunque el Gobierno y los principales partidos comparten la certeza de que se ha producido una injerencia por parte de Rusia en la crisis institucional que se vive en Cataluña, el Ejecutivo ha preferido mantener hasta ahora un perfil bajo. La discreción ha marcado el guion de La Moncloa, pese a que González Pons les envió a sus colegas europeos una carta en las que les anunciaba que el Gobierno de Mariano Rajoy disponía de pruebas sobre la actividad de los hackers rusos en España.

Hasta ahora, la excepción ha sido Alfonso Dastis, el ministro de Exteriores, que este viernes ha asegurado que “hay informes bastante contrastados” que acreditan que un grupo de hackers rusos está actuando para “desestabilizar” a la Unión Europea.

“Parece que hay informes bastante contrastados que acreditan que las redes rusas o hackers están detrás de algo que no es exclusivamente contra España, sino una manera de desestabilizar a la UE”, ha indicado durante la entrevista en la Cope. El ministro ha afirmado que ese interés lo ha tenido Rusia “desde hace tiempo”, ya que, según ha destacado, ese país no se siente “cómodo” con la “unidad” del proyecto europeo.

Además, los embajadores de Exteriores ante la UE abordaron este mismo miércoles la necesidad de incrementar los recursos de esa unidad europea contra la influencia rusa. En ese mismo sentido, diputados y expertos de más de 20 países han firmado una declaración que urge a la alta representante para la Política Exterior Europea, Federica Mogherini, a actuar con más contundencia por casos como el catalán.

Artículo 155

Además del Consejo de Ministros ordinario, en el que se ha aprobado adaptar la Ley de protección orgánica de protección de datos de carácter personal a la reglamentación europea, el Gobierno ha celebrado otro extraordinario para adoptar decisiones relativas a la organización de las elecciones autonómicas que se celebrarán el 21 de diciembre en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Así, el Ejecutivo ha aprobado el manual de instrucciones para los miembros de las mesas electorales de esos comicios y ha acordado el nombramiento de Rosa Anna Castillo i Picas como Directora General de Modernización de la Administración de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

Castillo había dimitido de este puesto, para el que había sido nombrada por el Govern de Carles Puigdemont, y ahora vuelve a su cargo. Se convierte así en el primer cargo de la Generalitat al que recupera el Ejecutivo tras la intervención.

El País