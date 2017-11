Escasez de medicamentos psicotrópicos genera angustia en los zulianos

noviembre 5, 2017 - 5:31 pm

“Nada de psicotrópicos”. Esa es la respuesta tajante y cortante que reciben los zulianos al llegar a preguntar por un medicamento para la salud mental en alguna farmacia de la región. Y es que la escasez de psicotrópicos es un problema que se acrecenta cada día generando preocupación en pacientes y familiares.

“Nada, he recorrido hasta diez farmacias y me dicen lo mismo, que no hay, que no ha llegado… Mi mamá toma un anticonvulsionante y eso nos genera angustia porque es una medicina vital para su funcionamiento”, expresó el marabino Wilson Acosta, de 29 años.

De acuerdo con Rey Valera, residente de Psiquiatría del Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, ante la emergencia, muchos pacientes deben acudir al casco central donde las medicinas se consiguen bachaqueadas con un valor que supera hasta 100 veces su valor real.

“Hay medicinas reguladas en 2.000, 3.000, 4.000 o 10.000 bolívares, pero que no se encuentran en las farmacias. Sin embargo, en los mercados ilegales del centro llegan a costar mucho más de 100 mil bolívares. Este es un problema que afecta a la población porque hay una crisis de medicinas”, explicó.

El especialista agregó que las enfermedades mentales tienen una prevalencia estandar a nivel mundial. No obstante, los trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático por la inseguridad se ven agravados por la crisis que se vive en el país.

Muchos de quienes acuden a las farmacias en busca de psicotrópicos se encuentran con la noticia de que a algunos establecimientos no les llegan desde diciembre y probablemente no vuelvan al país hasta dentro de dos meses. Información que genera nerviosismo en la colectividad.

“Tomo antiansiolíticos y el hecho de saber que no lo encuentro me pone más nerviosa de lo normal incluso cuando me faltan días para que se me acabe. Recurro al mercado negro o voy a las farmacias donde los venden con marcas comerciales que superan por mucho el precio regular. La situación llega a inmovilizarme. Creo que esto lo que genera es un aumento de los cuadros depresivos”, opinó Clara Ramírez, paciente de 38 años.

Al respecto, Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), indicó que los psicotrópicos pertenecen al grupo de medicamentos con una falla en existencia cercana al 70% en toda Venezuela.

Apuntó que la problemática no sólo se presenta con los psicotrópicos, sino también con medicinas para hipertensos y vitaminas para el embarazo, entre otros. “El problema radica en las fallas presentadas en la adjudicación y liquidación de divisas. Esto a pesar de los anuncios por parte del Gobierno nacional, en los que se declara el sector farmacia como prioritario y apto para el otorgamiento de dólares preferencial”, dijo. Ceballos apuntó que una parte importante del mercado mundial es manejada por siete laboratorios, los cuales despachan medicinas para diversos países en el mundo, por lo cual la formulación de los pedidos debe ser constante. Al consultarle sobre el por qué algunos farmacéuticos afirman que recibirán los medicamentos dentro de dos meses, apuntó que se debe al conocido proceso de compra y que los laboratorios no despachan de manera inmediata. Sostuvo que si en Venezuela no se liquidan las divisas para farmacia de manera programada, sistemática y continua, el problema no será resuelto “porque el país perdería su lugar en la cola de pedidos”. Y agregó que la cantidad de medicamentos que ha recibido el país en los últimos meses no ha sido suficiente para la demanda. Mientras tanto, pacientes como Jacinto Ricaurte, de 58 años, se pasea de farmacia en farmacia con la esperanza de encontrar un antidepresivo para el tratamiento de una depresión postparto que padece su esposa: “Me da impotencia ver como en el Mercado Las Pulgas proliferan y faltan en las farmacias. Para colmo te piden altas sumas y en efectivo. El Estado debería establecer un control para este problema porque a mi parecer la salud mental es fundamental para el desarrollo de una sociedad, pues su falla es un problema realmente discapacitante”, expresó.

Maidolis Ramones Servet

Fotos: José López

Noticia al Día