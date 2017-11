Sylvester Stallone fue acusado de abuso sexual por una joven de 16 años cuando él tenía 40

noviembre 16, 2017 - 3:26 pm

A finales de los 80, el actor Sylvester Stallone (71) fue acusado de agresión sexual por una joven de 16 años cuando el intérprete estaba rodando la película Yo, el Halcón, en Las Vegas. Así lo aseguraría un informe policial obtenido por el periódico inglés ‘Daily Mail’. Según contó la joven, que de momento sigue en el anonimato, él y su guardaespaldas, Michael ‘Mike’ De Luca, la “intimidaron” para tener relaciones sexuales con ella en el antiguo hotel Las Vegas Hilton, en julio de 1986.

Esta afirmó entonces que tuvo sexo con Stallone, quien invitó a su trabajador, De Luca, a que se uniera a ellos. En ese momento, se sintió “muy incómoda” con el encuentro, pero también sintió que no tenía “opción”. De Luca obligó entonces a la adolescente a practicar sexo oral antes de penetrarla, mientras que Stallone le hizo practicar sexo oral, según el informe policial. El sargento detective del departamento de policía del metro retirado de Las Vegas, John Samolovitch, que era jefe de la unidad de asalto sexual en ese momento, ha confirmado al citado diario inglés la existencia del informe.

Después del incidente, la adolescente relató que que Stallone la amenazó: no podía contarle a nadie lo que pasó aquella noche en el hotel porque tanto él como De Luca estaban casados. La adolescente no identificada finalmente decidió no presentar cargos contra ninguno de los dos hombres porque estaba “humillada y avergonzada”, además de estar “asustada”, según el informe policial.

Entonces, Stallone tenía 40 años y su guardaespadas, 27. Éste último falleció en 2013 al verse envuelto en un tiroteo entre la Policía de Los Ángeles. La adolescente dijo que conoció al actor David Mendenhall, que interpretaba al hijo de Stallone en la película, en la sala de juegos del hotel, y él y su primo la presentaron a Stallone el miércoles 23 de julio de 1986. No presentó cargos. “Ella indicó que si el encuentro sexual solo hubiera sido con Stallone, no perseguiría este asunto, pero debido al hecho de que Mike, el guardaespaldas, se involucró en el incidente sexual, decidió contarlo”.

El Mundo