noviembre 29, 2017 - 4:15 pm

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente –ANC-, Elvis Amoroso, insistió en que la instancia que representa se ha esforzado para que el país entre en un clima de tranquilidad, con actos como la aprobación de la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

“Se han desplegado las 22 comisiones de la ANC por todos el país difundiendo esta ley que ha tenido gran acogida”, subrayó en entrevista a Maripili Hernández en el programa Sin Duda de Unión Radio.

En materia económica, Amoroso precisó que, pese a que la ANC está haciendo una serie de leyes para contrarrestar el ataque externo a la economía venezolana, si no se puede bloquear la página web de Dólar Today, no se podrá atajar la crisis así se tomen medidas económicas. “Es imposible y, como estudioso de la economía, jamás he visto un país que tenga un marcador absurdo como el Dólar Today de la oposición que marque la economía, eso no existe en ninguna parte, solo nos la calamos los venezolanos”, expresó.

“Si no hay forma de que se pueda bloquear, desde el punto de vista jurídico en EEUU esa página de Dólar Today, nos seguirá afectando así tomemos la medida que tomemos en la ANC”, puntualizó.

Sobre el reinicio del diálogo en República Dominicana, Amoroso pidió a la oposición que analice la posibilidad de desactivar a la referida página web para que Venezuela pueda salir de la crisis.

Unión Radio