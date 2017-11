El nuevo captcha de Facebook es una foto de tu cara

noviembre 29, 2017 - 12:18 pm

Facebook quiere llevar la verificación de la identidad hasta un nuevo nivel. Tanto que algunos usuarios están reportando que el nuevo sistema de verificación de identidad de Facebook, el clásico captcha que impide un acceso no autorizado a la cuenta, está solicitando una foto clara del usuario con el que verificar de forma positiva un acceso a la cuenta y, por tanto, utilizarla de llave en un suerte de reconocimiento facial pasivo.

Según Wired, que ha investigado el asunto de este captcha con imagen, el proceso está automatizado, es decir no hay ningún ser humano comprobando la imagen (como si sucede en Twitter para la verificación positiva de usuarios vía IDs gubernamentales). Para determinar si una cuenta es auténtica, Facebook comprueba automáticamente que se trata de una foto única, no repetida y no extraída de ninguna red. El sistema es tanto automático como manual, por lo que se activa siempre que se detecte una actividad sospechosa en la cuenta, según ha confirmado la propia Facebook a Wired.

a friend sent me this: Facebook is now locking users out of account features, then demanding that those users “verify” their account to get back in by scanning an image of their face. AN IMAGE OF THEIR FACE. pic.twitter.com/T4TIsJFxX8

— can Amy Goodman pls stop inviting Assange on thx (@flexlibris) 28 de noviembre de 2017