El fenómeno japonés Shohei Otani quiere jugar en las Grandes Ligas en el 2018

noviembre 12, 2017 - 8:12 pm

Shohei Otani, el astro japonés que puede desempeñarse como lanzador y jardinero, anunció el sábado que quiere irse al béisbol de las Grandes Ligas a partir de la próxima temporada.

Los Nippon Ham Fighters, el equipo de Otani en Japón, confirmaron el viernes que permitirán la salida del jugador de 23 años.

“El otro día me reuní con los dirigentes del equipo y les comuniqué mis intenciones”, dijo Otani en una rueda de prensa. “Mi solicitud fue bien recibida, así que confío rendir lo mejor posible en Estados Unidos a partir del año entrante”.

MVP de la pelota nipona

Otani es el actual jugador más valioso de la liga del Pacífico de Japón, con marca de 3-2 y 3.20 de efectividad en el montículo. Pese a que sufrió lesiones musculares y el tobillo, registró un promedio de bateo de .332 en 65 partidos, con 16 dobles, ocho jonrones y 31 remolcadas. Se operó el tobillo el mes pasado.

Dado que Otani tiene menos de nueve años de servicio, Nippon Ham retiene sus derechos y el jugador tiene que cumplir con los requisitos del acuerdo de transferencias para llegar al béisbol profesional de Estados Unidos.

Si Grandes Ligas, el sindicato de peloteros de MLB y la liga japonesa alcanzan un acuerdo para extender el acuerdo de transferencias que ha expirado, el equipo con el que Otani firme deberá pagar 20 millones de dólares a los Fighters.

Según el nuevo convenio laboral, Otani sólo puede firmar un contrato de ligas menores. El contrato está restringido por el dinero disponible para bonificaciones, con un máximo de algo más de 3,5 millones. Si es sumado a un plantel de las mayores, Otani tendría un salario cercano al mínimo de 545.000 dólares para la próxima temporada, y no podría ser candidato a arbitraje salarial al menos hasta 2020.

Restricciones

Si hubiera esperado hasta tener cumplir los 25 años para irse a MLB, no habría restricciones y recibiría un mejor acuerdo. Pero Otani dijo que prefiere marcharse ahora en vez de esperar.

“Aún no soy un jugador completo, y quiero integrarme a un ámbito en el puedo seguir mejorando”, dijo Otani. “Fue lo que sentí cuando me gradué de la secundaria. Y ese es mi motivo más fuerte para irme ahora”.

Otani consideró irse directamente a MLB tras completar sus estudios de secundario, pero se le convenció que firmara con los Fighters cuando el club le dio garantías que podría jugar en los jardines y lanzar.

Sus dolencias esta temporada se remontan a la Serie de Japón el año pasado, cuando se lesionó en el corrido de bases.

Otani dijo el sábado que su deseo es poder batear y lanzar en MLB.

“Cuando empecé a jugar pelota profesional, no me imaginé ser capaz de hacer ambas cosas”, indicó Otani. “Pero desde entonces, los fanáticos me han alentado, los entrenadores me han ayudado y el manager (Hideki) Kuriyama lo hizo posible. Eso me deja con un ferviente deseo de seguir haciéndolo, no solo por mí, sino por ellos”.

“No sé si será posible, pero quiero escuchar lo que los equipos (de Estados Unidos) van a decir y en qué tipo de situaciones estaría disponible”, añadió Shohei Otani. “Hasta que ese proceso se ponga en marcha, no puedo decir cómo funcionarán las cosas”.

Agencias