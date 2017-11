El charro Miguel Aceves Mejía y Whoopi Goldberg nacieron un 13 de noviembre

noviembre 13, 2017 - 5:09 am

Miguel Aceves Mejía (Chihuahua, México, 13 de noviembre de 1915 – Ciudad de México, 6 de noviembre de 20061 ), fue un cantante y actor mexicano, autor de temas vernáculos rancheros. El apodo de «El Rey del Falsete» o «El Falsete de Oro»,2 como era conocido probablemente, está considerado, junto a Jorge Negrete y Pedro Infante, como uno de los tres grandes pilares de la música tradicional mexicana.

Caryn Elaine Johnson (Nueva York, Estados Unidos, 13 de noviembre de 1955), mejor conocida por su seudónimo Whoopi Goldberg, es una actriz, comediante, productora, guionista, presentadora de televisión, cantante y escritora estadounidense. También ha dedicado parte de su vida al activismo político.

Su primer trabajo relevante fue como protagonista del espectáculo unipersonal Whoopi Goldberg (1984-85), presentado en Broadway. Sus trabajos más notables los realizó en las películas The Color Purple (1985), Ghost (1990), Sister Act (1992), Sister Act 2 (1993), The Lion King (1994), The Associate (1996) y Girl, Interrupted (1999).

Por su interpretación de Celie Johnson en The Color Purple, dirigida por Steven Spielberg, Goldberg ganó el Globo de oro a la mejor actriz de drama en 1986 y el premio Image en la categoría de mejor actriz en 1988; también estuvo nominada para el Óscar en 1986.

Desde el 4 de septiembre de 2007, la actriz presenta junto a Barbara Walters el programa matutino de entrevistas The View en la cadena estadounidense ABC.

