El Barcelona le mete cinco goles al Murcia y pasa sobrado a octavos de Copa del Rey en su día aniversario

noviembre 29, 2017 - 4:35 pm

El FC Barcelona se regaló un festín de goles el día de su aniversario 118 y goleó 5-0 al Murcia (Segunda División B) en el Camp Nou para avanzar con sobrada autoridad a los octavos de final de la Copa del Rey con un abultado marcador global de 8-0.

Por los de Ernesto Valverde marcaron Paco Alcácer, Gerard Piqué, Denis, Aleix Vidal y Arnaiz. Los visitantes no tuvieron opción en ningún momento.

Alcácer abrió el marcador al aprovechar un mal despeje de un defensa para cabecear a las redes del equipo murciano (15′), antes de que Piqué hiciera el 2-0 rematando en el primer palo un pase desde la derecha (56′) y Aleix Vidal rematara de cabeza el 3-0 (60′).

Denis Suárez rubricó el 4-0 (74′) y José Arnaiz hizo el quinto (79′).

Rotaciones acertadas

Los azulgranas, que también se habían impuesto 3-0 en la ida, no tuvieron ningún problema para dominar a su rival, pese a que Valverde no dudó en hacer rotaciones otra vez y no necesitó ni a Lionel Messi ni a Luis Suárez para llevarse el partido.

El Barcelona esperará ahora a saber su rival en los octavos de final que saldrá del sorteo que tendrá lugar el próximo martes. En la siguiente fase estará también el Sevilla que goleó 4-0 al modesto Cartagena con un doblete de Wissam Ben Yedder.

La sorpresa de la jornada fue la eliminación de la Real Sociedad ante el Lleida, otro equipo de la Segunda B, que levantó un 1-0 en contra en el partido de San Sebastián para acabar clasificándose a octavos de final al ganar 2-3 en Anoeta.

