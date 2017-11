El arquero Robin Zentner hizo el ridículo en la Bundesliga al confundir el punto penal con el balón

noviembre 7, 2017 - 10:14 am

El arquero Robin Zentner fue protagonista del blooper del año tras un fallo en pleno partido de la Bundesliga entre Borussia Mönchengladbach y el Mainz 05, que finalizó con empate (1-1).

El guardameta alemán de 23 años, recibió un pase de su compañero y luego de controlar la pelota, buscó a algún jugador a quién devolverle el balón. Cuando se decidió quiso entregar un pase, pero la pelota ya no estaba en el lugar donde él creía que la había dejado.

La jugada continuó y debió esforzarse para que un atacante rival no marcara un gol. Finalmente la pelota fue despejada por un defensa del Mainz, quien ayudó a que el error de su portero no terminara en gol. Después de terminada la escena, los relatores del partidos no pudieron evitar la risa que les provocó la tan particular jugada.

Video viral

El video de Robin Zentner se hizo viral en las redes sociales, que en menos de un día superó las 300 mil reproducciones.

El balón fantasma de Robin Zentner… El portero del @mainz05_es hizo la jugada tonta de la temporada en la @Bundesliga_ES pic.twitter.com/nbsPBEHUEx — Alfonso Troyano (@TroyanoCamara) 6 de noviembre de 2017

