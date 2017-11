Eduardo Samán: Con tecnicismos el CNE intentó invalidar mi candidatura

noviembre 22, 2017 - 4:12 pm

Eduardo Samán, candidato a la alcaldía de Caracas por el partido Patria para Todos (PPT) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV), precisó que su candidatura surge de un grupo de organizaciones políticas y movimientos sociales que quieren expresar su rebeldía frente al abandono en que se encuentra el municipio Libertador.

“Contra ciertas prácticas y por las condiciones en que está la ciudad de Caracas con el tema de la basura, la inseguridad, los huecos en las calles y toda una serie de abandonos y descuidos y muchos hemos decidido no participar en una candidatura unitaria sino ir en esta opción, la de la gente, que ha sumado a muchos movimientos sociales, incluso habitantes de estratos de la clase media de la ciudad”, expresó en entrevista radial con Maripili Hernández.

Samán aseguró haber demostrado su honestidad a través de los diferentes cargos públicos que desempeñó, entre ellos como exministro de Comercio y expresidente del extinto Indepabis. “Como ciudadano y venezolano tengo derecho a participar en la vida política y civil de la comunidad en condiciones de igualdad y sin discriminación”, recalcó.

Aseguró que no hay posibilidades de que un partido de oposición llegue a ganar en las elecciones municipales en esa jurisdicción “porque va dividida en cuatro agrupaciones políticas y esto hace que la izquierda pueda optar”, dijo.

Explicó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) invalidó por tecnicismos su candidatura propuesta por el PPT y por el PCV y aparece en el tarjetón como candidato del MEP. “Sabemos que hay un principio legal de primacía de la realidad pero ellos no quisieron hacerlo porque no querían admitirme en las elecciones pero, debido a la presión nacional, al CNE no le quedó otra alternativa pero la admitieron con una segunda sustitución que no quedó reflejada en el tarjetón”, declaró.

Cuestionó el “ventajismo” del CNE que ha evitado que su candidatura aparezca en el tarjetón para generar confusión, asegurando que pretenden exhibir que renunció a la candidatura.

Noticia al Día / Con información de Unión Radio