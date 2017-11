“Échame la culpa”: Así suena el nuevo sencillo de Luis Fonsi y Demi Lovato

noviembre 17, 2017 - 3:25 pm

“Échame la culpa” es el nuevo single de Luis Fonsi y tiene muchos números para convertirse en el nuevo hit del año. Y es que además de tener un ritmo parecido al hit latino “Despacito”, que ha roto todos los récords, el cantante cuenta esta vez con una estrella aliada, la cantante estadounidense Demi Lovato.

Aunque Fonsi ha asegurado en varias entrevistas que no se plantea superar su “himno a Puerto Rico”, Échame la culpa va por buen camino. Tan sólo 24 horas después de publicarse en el canal oficial del cantante en Youtube, el single ya acumula más de dos millones de reproducciones y 400 mil “me gusta”, además ya se posiciona en el puesto #5 de los videos más vistos.

Las dos razones que pueden convertir ‘Échame la culpa’ en un single de éxito

La cantante Demi Lovato ya se ha hecho un hueco entre las grandes estrellas pop que lideran el panorama musical estadounidense. Sin embargo, su nueva colaboración con Fonsi puede suponerle el gran salto hacia el mercado latino, liderado por nombres como Jennifer López y Shakira. Por otro lado, el fichaje de Demi Lovato en la nueva canción de Fonsi brinda la oportunidad al puertorriqueño de captar a los fans de la cantante de Sorry not sorry.

Otra de las claves del nuevo single es su bilingüismo. Puede que cambiar de idioma en una conversación suene raro pero en la música causa furor desde hace unos años y se ha convertido en una práctica de lo más común en la música latina. Échame la culpa mezcla en su letra frases en inglés y en castellano y ambos artistas saltan de un idioma a otro sin problema.

Noticia al Día / Agencias