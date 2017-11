Documentos revelan que Irán apoyó a Osama Bin Laden

noviembre 2, 2017 - 10:01 pm

Irán apoyó a Osama bin Laden antes de los ataques terroristas de septiembre del 2001, indican documentos incautados en el operativo que llevó a la muerte del jefe terrorista y difundidos por la CIA.

Las agencias de inteligencia estadounidense desde hace tiempo han sostenido que Irán tenía tenues vínculos con la organización terrorista a partir de 1991, lo que se detalla en un archivo de Al Qaeda de 19 páginas, escrito en árabe, incluido en los 47.000 documentos publicados por la agencia norteamericana.

Irán siempre ha negado tener nexos con Al Qaeda. Aun así, el reporte indica cómo bin Laden, un suní de Arabia Saudí, pudo superar su animosidad hacia los chiís y aceptar el apoyo de Irán en su afán por hacerle daño a estados Unidos.

“Quien desee atacar a estados Unidos, Irán está dispuesto a apoyarlo y ayudarle con retórica clara y franca”, dice el reporte.

La Associated Press examinó una copia del informe difundida por Long War Journal, una publicación financiada por la Foundation for Defense of Democracies (Fundación para la Defensa de las Democracias), una entidad intensamente crítica de Irán y adversa al acuerdo nuclear. La CIA le había dado a Long War Journal acceso anticipado al material.

Los documentos incluyen video nunca visto hasta ahora, de la boda del hijo de bin Laden Hamza, quien podría estar siendo preparado para asumirlas riendas de Al Qaeda. Son las primeras imágenes que se ven de Hamza bin Laden como adulto. Hasta ahora se habían visto fotos de él, pero de niño.

La difusión de los documentos surge en momentos en que el presidente Donald Trump se ha negado a recertificar el acuerdo nuclear con Irán y se encuentra bajo intensa presión política a nivel nacional debido a investigaciones de denuncias de que su campaña aceptó ayuda de Rusia para ganar las elecciones presidenciales del 2016.

El reporte de 19 páginas se hizo disponible en internet el miércoles. La CIA luego publicó una advertencia pidiendo cautela, ya que debido a que el material “fue incautado a una organización terrorista… no hay garantía absoluta de que no tenga malware”. Para el jueves la CIA retiró todos los documentos, afirmando que “temporalmente no habrá acceso debido a problemas técnicos”.

“Estamos trabajando para que el público tenga acceso al material lo antes posible”, dijo la agencia.

El documento de 19 páginas no lleva firma. Está fechado en el año islámico de 1428 (2007) y parece mostrar la historia de las relaciones entre Irán y Al Qaeda. Dice que Irán le ofreció a Al Qaeda “dinero, armas y todo lo que necesiten, y les ofreció entrenamiento en campamentos del Jezbolá a cambio de atacar a intereses norteamericanos en Arabia Saudí”.

AP