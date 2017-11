Dirwings Arrieta en su carrera por ser alcalde de San Francisco quiere reforzar el “territorio liberado”

noviembre 8, 2017 - 5:49 pm

El candidato a la alcaldía de San Francisco reveló que Omar Prieto es su padre político

Dirwings Arrieta, con 41 años de edad, ha sabido llevar bien los pasos del que considera es su padre político, Omar Prieto. Su formación como licenciado en educación física le ha permitido estar siempre al trote de los problemas que tiene el municipio San Francisco. Quiere ser alcalde de la ciudad que lo vio nacer, formar y a la cual ha servido desde diferentes frentes de lucha, para reforzar la gestión del municipio denominado “territorio liberado”.

Su campaña será muy corta, pero se muestra confiado de que la voluntad del pueblo de San Francisco será llevarlo a la alcaldía el 10 de diciembre en las elecciones municipales, para continuar la gestión del alcalde Omar Prieto, y seguir avanzando en otros proyectos para convertir a esa ciudad, como “la más desarrollada del Zulia y del país”. Que no se haya querido juramentar Juan Pablo Guanipa ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), le dio la oportunidad al licenciado y abogado Dirwings Arrieta de asumir la candidatura a la alcaldía de San Francisco, en la que Omar Prieto terminará su mandato por su aspiración de ser gobernador del estado Zulia.

Arrieta apoyado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y de los partidos que conforman el Gran Polo Patriótico (GPP), en una entrevista para Noticia al Día, confesó que San Francisco forma parte de su vida, como un integrante más de su familia. La comparte son su esposa y sus 4 hijos.

“San francisco es mi vida, mi amor, mi esperanza y mis sueños. Aquí nací, me crié y me forme junto a mi familia, mi esposa y 4 hijos. San francisco es mi vida, así como en mi vida está mi familia. San Francisco va a ser el municipio más hermoso”, expresó el candidato al ayuntamiento sureño.

El candidato a la alcaldía del municipio San Francisco, tiene la experiencia de hacer gestión municipal. Cuando el alcalde, Omar Prieto, fue candidato como diputado a la Asamblea Nacional (AN), Arrieta asumió como alcalde encargado por unos meses, hasta que Prieto declinó como diputado y volvió al frente del Ejecutivo Municipal.

“Hace dos años, cuando el alcalde (Omar Prieto) se incorporó a la lista de diputados a la Asamblea Nacional, yo fui el alcalde encargado de San Francisco. Omar Prieto me dio esa responsabilidad, hasta que el economista (Prieto) decidió quedarse en la alcaldía. Inmediatamente entonces tome mi puesto como presidente del Concejo Municipal de San Francisco (…) desde hace dos años el alcalde me ha puesto al frente de varios problemas, el tema de la basura, del agua potable, el tema de la seguridad, para ayudarlo y enseñándome como gestionar, hemos aprendido muchas cosas, con mucho esfuerzo”, recalcó.

Asimismo, Arrieta explicó que su candidatura para la alcaldía de San Francisco, la asume con responsabilidad, por la confianza que su padre político y el Gobierno Nacional han puesto en él. “Mi candidatura surge cuando se llevan al economista Omar Prieto como candidato a la Gobernación del Zulia, el presidente Nicolás Maduro conoce también de mi trabajo, entrega, voluntad y ganas de hacer bien las cosas (…) que no se haya querido juramentar Guanipa, no es cuestión de nosotros, es cuestión de Dios, y se han llevado ahora a nuestro líder Omar Prieto a la Gobernación”.

En este sentido, el candidato recordó la importancia que San Francisco se mantenga como “territorio liberado”. “Para San Francisco es importante que tenga un alcalde con apoyo del Gobierno Nacional, porque no venimos nosotros a ser saboteadores, ni a quemar universidades, ni establecimientos comerciales, vamos a convertirnos en un polo de desarrollo con las políticas del presidente Nicolás Maduro y del gobierno regional que asumirá Omar Prieto, él es mi padre político”, aseveró.

Experiencia política

Desde joven, Dirwings Arrieta, se interesó en la política, en su deseo de resolver los problemas de la comunidades, su recorrido lo hizo junto a figuras importantes como el actual alcalde de San Francisco, Omar Prieto.

“Comencé muy joven en el liceo Urdaneta, fui delegado de sección en el primer año de bachillerato, luego fui avanzado hasta convertirme en presidente del Centro de Estudiantes de ese liceo cuando cursaba el cuarto año de bachillerato, de allí ingrese a la Universidad del Zulia, acompañado de varios compañeros de lucha, me gradué como licenciado en educación física. Me incorpore con Omar en un proyecto bonito llamado Red del Pueblo, un proyecto social que sin duda repercutió mucho en San Francisco”, explicó.

Asimismo, Arrieta manifestó que su esfuerzo siempre estuvo enfocado en dirigir el municipio desde cualquier frente de lucha. “Nació hace años la iniciativa con Omar de llegar a la alcaldía, acompañados del Partido Comunista de Venezuela, sacando una buena votación, pero perdimos porque fuimos divididos a esa elección, luego emprendimos una lucha para incorporarnos como concejales, salgo electo como concejal por el partido MVR. Es después que nace el Psuv y me incorporo como delegado en ese partido, desde el 2005 hasta la fecha me he mantenido en el Concejo Municipal de San Francisco”, recordó el candidato.

Propuestas para San Francisco

El candidato a la alcaldía de San Francisco, Dirwings Arrieta, presentó entre sus propuestas mejorar los servicios públicos del municipio, así como continuar las políticas del actual alcalde Omar Prieto y seguir atendiendo a las comunidades más necesitadas.

“Seguiremos dando salud a nuestro pueblo, hay vicisitudes en nuestros hospitales, y vamos a reforzar el servicio en el Hospital Noriega Trigo, ese hospital es el más importante para el municipio. También vamos a profundizar en el tema de la basura, trabajar en el tema de la seguridad, en conjunto con Omar Prieto, para crear la zona metropolitana de la seguridad”, expresó Arrieta.

A su vez, reconoció el principal problema que viven los habitantes del municipio San Francisco. “El mayor problema que tiene nuestra gente es el alto costo de la vida, nosotros vamos a profundizar el decreto 199, para acabar con el ‘bachaqueo’, vamos a incorporar 25 nuevos camiones compactadores para la recolección de la basura, otro tema es el eléctrico, a los sanfranciscanos se les quema la nevera, los aires acondicionados, nosotros nos vamos a poner al frente de esos problemas, en conjunto con el economista Omar Prieto”, resaltó.

En este sentido, destacó que la inseguridad siempre le ha preocupado. “Nos preocupa y sabemos que está allí, tenemos sedes importantes en el municipio, como la Guardia del Pueblo, la sede de la Policía Nacional Bolivariana, la sede la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, y tenemos a Polisur. No vamos a permitir que caigan nuestro pueblo ni nuestros pescadores en manos de la delincuencia, crearemos una autoridad única para que todos los cuerpos de seguridad en conjunto con la guardia costera le den seguridad a nuestra gente”.

En relación a nuevos proyectos en el municipio San Francisco, el candidato, Dirwings Arrieta manifestó: “Tenemos como nuevos proyectos parroquializar la universidad, llevar a cada parroquia la universidad para que todos tengan acceso a la educación; otras de las cosas es hacer mas viviendas para el desarrollo de las familias san franciscanas; recuperar la costa y hacer espacios para el turismo, buscando espacios para el esparcimiento con áreas verdes cercano a la plaza Bolívar de San Francisco, hacer allí un eje para el desarrollo, eso es parte de lo que haremos, así como mejorar los servicios públicos, mejorar el acceso al gas domésticos, hacer mejores vialidades”, apuntó.

Para enfrentar la grave crisis económica que vive Venezuela, el candidato destacó que ha podido avanzar con “proyectos bonitos en la zona de la parroquia Marcial Hernández, allí tenemos cultivos organopónicos, tenemos unos galpones para cultivar tomates, melon, yuca, entre otros; sabemos que eso se va a incorporar en el desarrollo productivo de San Francisco, nuestro fuerte productivo está en la zona industrial que tenemos aquí en el municipio, vamos a incorporar ese eje al desarrollo”.

“Nosotros estamos haciendo mercados populares todas las semanas para garantizar los alimentos, estamos llevando frutas, verduras y legumbres, pescados, rubros de la cesta básica a precios de costo, nosotros estamos al frente de los Claps en San Francisco, vamos a potenciar ese tema, de la mano del presidente y del futuro gobernador Omar Prieto, para garantizar la entrega de los Claps (…) Tenemos comunidades yukpas, las hemos atendidos, comunidades del kilómetro 9 y kilómetro 22, en esa comunidad tenemos mas de 900 trabajadores que forman parte de esta alcaldía, lo hacemos porque somos humanistas, acabamos de entregarles una escuela hermosa y sin sudas vamos a seguir atendiendo esas comunidades, para entregarles viviendas digas, aunque muchos de ellos prefieren según su costumbre dormir en chozas”, expresó Arrieta.

“Qué no le vamos a dar San francisco con Omar Prieto en la Gobernacion del Zulia y con el presidente Nicolás Maduro en la presidencia, en los próximos cuatro años San Francisco será una de las ciudades mas desarrolladas del Zulia y hasta de Venezuela, porque haremos un gran esfuerzo con el equipo que tenemos”. finalizó.

Fotos: Khristopher Castillo

Freddy Enrique Rozo / @freddyenriqVzla

Noticia al Día