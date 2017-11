Diputado Millán asegura que están planteando primarias para escoger al líder de oposición para presidenciales

noviembre 3, 2017 - 10:38 am

El diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, Jorge Millán asegura que están planteando frente al país y demás partidos hacer primarias para escoger al líder de oposición y futuro candidato a elecciones presidenciales”el primer paso es no jugar sin condiciones, pondremos nuestra agenda”.

Asimismo, Millán señala que la lucha no debe ser solo electoral sino política para lograr el cambio “esto es una autocracia y significa que no van a decidir el destino si no luchamos” destacó.

Sobre el refinanciamiento de la deuda, el diputado asegura que “tenemos una país quebrado y un Gobierno pagando sumas significativas”, que a su juicio, ese dinero debería destinarse a la crisis que vive el país.

Noticiero Venevisión