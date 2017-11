Diego Maradona pide cárcel para su hija Giannina

noviembre 24, 2017 - 4:55 pm

Ya cuando era jugador y estaba dentro del campo, Maradona no era muy dado a hacer amigos. En su etapa como entrenador tampoco guardó las formas, y ahora parece seguir por sus mismos fueros.

Y es que el mítico “10” solicitará prisión para su propia hija, Gianinna, según él por entorpecer la causa judicial que mantiene contra su exmujer, Claudia Villafañe.

Dicho juicio se inició tras la denuncia del astro a su exmujer por el supuesto robo durante su matrimonio de unos 3,8 millones de euros (80 millones de pesos), y ha desatado una verdadera guerra familiar.

El abogado de Maradona pedirá prisión

En el juicio, la defensa de Maradona apuntó directamente a su hija Gianinna, explicando que ésta había viajado a Uruguay para realizar diferentes movimientos bancarios para blanquear dinero que han entorpecido el procedimiento.

Por ello, el abogado del actual entrenador dejó claro: “Si desde Uruguay nos informan que cerraron y abrieron una cuenta, sin dudas pediremos la prisión preventiva. Claudia entró en el blanqueo, ahora lo que hay que saber es de dónde sacó los bienes que blanqueó”.

Al mismo tiempo, el letrado defendió a Maradona y explicó su única postura posible: “¿Qué va a hacer el padre? ¿Le va a hablar al juez y pedirle que no la detenga? Eso lo determina el juez. No puedes detener la investigación porque hay fiscal, un juez, el FBI. En la evasión impositiva la víctima no es Maradona, es el Estado”.

Gianinna responde en Twitter

A través de las redes sociales, Gianinna ha reaccionado mediante dos mensajes. En el primero, se dirige a su padre y a su abogado para recordarles que saben perfectamente dónde encontrarla para hablar con ella.

En el segundo, algo más conciliador, agradece los apoyos recibidos y se dirige a su padre, Maradona: “Perdoné cosas peores de él, y hoy también decido hacerlo. Desde acá, a tantos kilómetros, sólo puedo mandarle todo mi amor y agradecerle porque gracias a él también pude elegir quién y cómo quería ser”.

as.com / Noticia al Día