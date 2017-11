noviembre 17, 2017 - 10:10 am

La futbolista venezolana Deyna Castellanos anunció este jueves haber sido invitado por la FIFA para participar como embajadora del Mundial Femenino Sub 17 que se disputará en 2018, en Uruguay.

“Quería tomarme unos minutos para compartir con ustedes una noticia que me tiene bastante emocionada. Es una ilusión enorme para mí haber sido seleccionada como embajadora del Mundial Sub 17 que se jugará en Uruguay el próximo año. Gracias a la FIFA por ser en mí y por seguir apostando por el fútbol femenino en todas sus categorías”, anunció la goleadora a través de un video publicado en su cuenta de Instagram @deynacastellanos.

“Como saben, los Mundiales Sub 17 han marcado mi vida y puede ser para la carrera de cualquier jugadora. Por eso a todas las que están peleando por un lugar en este Mundial de Uruguay quiero decirles lo siguiente: luchen por sus sueños individuales y colectivos, no dejen que nadie les diga que este deporte no es para nosotras y, sobre todo, no dejen de crecer como futbolistas y como personas. Good luck, buena suerte de parte de su amiga Deyna Castellanos”, agregó.

La futbolista de 18 años se encuentra actualmente en Florida y no viajó con la Vinotinto Sub 20 para los Juegos Bolivarianos de Santa Marta. El técnico del cuadro criollo, el panameño Kenneth Zseremeta, se quejó de la ausencia de su delantera señalando que se debió hacer la inversión económica para su arribo al país. Refirió el mismo caso sobre la defensa Verónica Herrera.

Deyna Castellanos viene de participar en los Premios The Best, en Londres, donde fue nominada a Mejor Jugadora del año y Mejor Gol.

¡Gracias a @FIFAWCC @fifaworldcup por invitarme a ser embajadora del #U17WWC en Uruguay! Aquí les dejo unas palabras que expresan lo emocionada que estoy; es un orgullo enorme contribuir al crecimiento de fútbol femenil. Una publicación compartida de Deyna Castellanos (@deynacastellanos) el 16 de Nov de 2017 a la(s) 6:06 PST

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día