Barboza expresó que cuando “el régimen decide amenazar y perseguir” demuestra su debilidad

La diputada de la Asamblea Nacional (AN) y dirigente del partido Voluntad Popular en el estado Zulia, Desiree Barboza, calificó como una “violación más a la Constitución” el allanamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado y vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, aprobada el pasado lunes por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y aseguró que su partido no se acabará con los ataques desde el Gobierno Nacional a sus líderes, por el contrario, “lograrán que se sumen más voluntades” para “conquistar la libertad y la democracia” de Venezuela.

“Sin dudas el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de Freddy Guevara, es una violación más a la Constitución y a las normativas vigentes, pero sobre todo a la soberanía de un pueblo que lo eligió como diputado. Este régimen piensa que al ir atacando cada cabeza de Voluntad Popular acababan con el partido, pero se equivocan, Voluntad Popular ha sido parte del sentimiento que los venezolanos quieren y aspiran para construir una mejor Venezuela, tenemos el ímpetu de luchar contra esta dictadura, hoy van por Freddy Guevara pero eso nos hace sumar mas voluntades, para seguir conquistando la libertad que todos queremos”, índico Barboza, en una entrevista a Noticia al Día.

En este sentido, la diputada zuliana dejó claro que “atacando a Freddy Guevara lo que lograrán es que sumen mas venezolanos a nosotros (…) Cuando el régimen decide amenazar y perseguir demuestra su debilidad, que no tiene pueblo que lo respalda”, ya que a su juicio con el allanamiento a su inmunidad parlamentaria, se demuestra ante el mundo que “Venezuela no tiene democracia, y que esa Asamblea Nacional Constituyente es un fraude, puesto que nunca fue convocada por el pueblo”.

“Somos la piedra en el zapato del régimen, siempre hemos sido frontales, y desde el momento que nacimos primero como movimiento en el año 2009 venimos haciendo frente a esta dictadura, si algo dejaremos claro es que vamos a seguir luchando hasta vencer, y conquistar la democracia que estamos buscando”, sentenció la diputada.

Barboza manifestó su admiración por líder nacional de Voluntad Popular, Freddy Guevara, que se encuentra refugiado en la embajada de Chile en Caracas, y en la cual se le ha ofrecido asilo político, ante la amenaza de enjuiciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

“A Freddy Guevara mi respeto por su valentía, no es desde ahorita que lo están amenazando, desde el año pasado recibe amenazas constantes, y sin embargo él se ha mantenido firme y enfrentando cualquier problema que se le presente, sabiendo que cada denuncia, pronunciamiento y cada llamado de calle que hacemos podía llevarlo a estas consecuencias. Eso inspira a que seamos más lo venezolanos que luchemos por vencer y conquistar la libertad y la democracia”, manifestó.

Con relación al recurso que introdujo en el Consejo Nacional Electoral (CNE), el miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Jorge Rodríguez, para que el Poder Electoral tome acciones legales contra los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que no participen en las elecciones municipales del 10 de diciembre, Barboza respondió: “Nadie nos puede obligar a participar en unas elecciones, cada partido tiene la oportunidad de no participar en tres procesos electorales, si no participamos en esos tres procesos, es cuando entonces ameritaría que no nos podamos presentar. Nosotros nos validamos, nos legitimamos y acabamos de participar el 15 de octubre, seria ilegal”.

“Seria una violación más si ellos continúan con su intención de inhabilitar tanto a voluntad popular como a cualquier otro partido. No vamos a participar hasta tanto tengamos condiciones para un nuevo proceso electoral que sea transparente, libre y democrático”, recalcó.

A su vez, la dirigente de Voluntad Popular en el estado Zulia ratificó la decisión de su partido de que cualquier militante que se postule o inscriba en las elecciones del 10 de diciembre, quedará “autoexcluido” de las filas del partido naranja.

“Hemos sido muy claros, quien ha decidido participar o inscribirse en el proceso electoral del 10 de diciembre, se ha autoexcluido de nuestras filas. Nunca hemos buscado que nadie se vaya, pero cuando sus acciones no son cónsonas con los principios, ética, moral y con lo que hemos querido rescatar de la política venezolana, simplemente no pueden seguir en las filas de Voluntad Popular”, destacó.

Finalmente, Barboza concluyó: “Nuestro compromiso es con Venezuela, estaremos haciendo la presión en la calle, en la comunidad internacional y en todos lo ámbitos para lograr unas elecciones transparente, creemos en la herramienta del voto, somos demócratas, pero hoy no hay condiciones para participar”.

Fotos: Khristopher Castillo

Freddy Enrique Rozo @freddyenriqVzla

Noticia al Día