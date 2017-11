Desaparición del ARA San Juan como “irreversible”, asegura diputada argentina

noviembre 26, 2017 - 4:52 pm

La diputada argentina por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ofreció este sábado unas declaraciones sobre la desaparición del submarino ARA San Juan, al que calificó como un “acontecimiento irreversible”.

En un programa local la dirigente política manifestó que los 44 tripulantes del submarino “seguramente están fallecidos”.

“yo puedo decirlo, pero el Estado no hasta que tenga una certeza. Pero estamos ante un acontecimiento irreversible y la tripulación seguramente está fallecida”, sentenció.

Carrió relató que después de enterarse de la desaparición del ARA San Juan se comunicó con el jefe del Gabinete argentino, Marcos Peña, para solicitarle “toda la verdad”, a lo que el alto funcionario le “contó que hubo un problema con las baterías, que la conducción de la Armada lo supo y que luego lo comunicó al Ministerio de Defensa. Ahora voy a investigar para que se sepa toda la verdad”.

Por su parte, la esposa del cabo primero Germán Suárez, Itati Leguizamón, le agradeció a la diputada por realizar las revelaciones.”Era lo que necesitaba saber”, puntualizó.

“No puedo decir como antes si me ocultaron información. Sufrimos mucho cuando nos dijeron que había siete llamadas desde el submarino y después nos dijeron que no era cierto. Estábamos los familiares bajo mucha presión”, aclaró la mujer.

La diputada sostuvo que “todos sabemos cómo estaban las fuerzas armadas reformadas y que se ocupen de cuidar la Patagonia y el mar argentino. No se puede arriesgar más la vida del personal militar. Lo que no está para salir no puede salir. Sé muchas cosas que se hicieron durante el kirchnerismo y las voy a investigar”.

