noviembre 4, 2017 - 7:14 pm

Con un empate. Así comenzó el octogonal del Torneo Clausura 2017, luego de que Deportivo La Guaira y Mineros de Guayana pactaran el 1-1 en el estadio Olímpico de la UCV, este sábado.

El equipo visitante se adelantó en el marcador a los 10 minutos de juego. Richard Blanco inauguró la pizarra al aprovechar una serie rebotes dentro del área capitalina para anotar con la cabeza.

La Guaira comenzó a reaccionar en el partido y al 33′ aparecería el capitán César “Maestrico” González. El experimentado mediocampista impuso la igualdad en un tiro libre.

El clasificado a las semifinales del octogonal se conocerá en el compromiso de vuelta, cuando ambos oncenas se midan una vez más en el estadio Cachamay de Puerto Ordaz, el próximo 12 de noviembre.

Este domingo se jugarán el resto de los duelos: Caracas FC vs Carabobo (Olímpico de la UCV) FC, Zamora FC vs Deportivo Lara (Agustín Tovar “La Carolina”) y Monagas SC vs Estudiantes de Mérida (Monumental de Maturín).

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día