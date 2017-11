“De oruga a mariposa”: charla sobre el Día internacional de la NO violencia contra la mujer este 25 de noviembre

noviembre 20, 2017 - 4:20 pm

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer este 23 de noviembre en la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES) y el 25 de este mismo mes en el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez a las nueve de la mañana, se estará desarrollando un encuentro de mujeres con la charla: Transformación Femenina de Oruga a Mariposa.

Desde 1981, las militantes en favor del derecho de la mujer observan el 25 de noviembre como el día contra la violencia. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, (Patria, Minerva y María Teresa, llamadas también mariposas); activistas políticas de la República Dominicana, por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).

En reconocimiento a la valentía de dichas mujeres y en la defensa de los Derechos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En 1993, la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Allí se definió esta problemática como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”. La Asamblea reconoció además que era necesario “un compromiso de todos los Estados y de la comunidad internacional en general” para eliminar estos tipos violencia.

“Un día te despiertas – y con algo de cautela –

comienzas a quitarte cada una de las cosas que te estorban,

los insultos de encima,como trozos de corteza van cayendo al suelo.

Te vas quitando la ansiedad, los miedos, como finas gasas de seda.

Te arrancas el menosprecio, los insultos, que se fueron incrustando en tus venas.

Te enfrentas al espejo, como si fuera la vez primera.

miras a una nueva mujer que va apareciendo a medida que toda la cascara de la oruga va cayendo

Vistes tu cuerpo con capas de ternura, de amor a ti misma

te perdonas, y decides dejar que tus alas se abran a nuevos retos a nuevos sueños.

No te importa ya lo que digan, tu vida es tuya, y solo tu sabes vivirla.

No queda tiempo, para arrojar piedras. No queda tiempo, para buscar culpables.

Es hora de dejar de ser Oruga y convertirte en una hermosa Mariposa”.

La organización Entre tacones y Teteros invita a participar de esta charla gratuita:”Transformación Femenina de Oruga a Mariposa” este 23 Noviembre en la UNES ZULIA y el 25 de Noviembre en el Centro de Arte deMaracaibo Lía Bermudez

