Cuba: EEUU “miente deliberadamente” sobre ataques a sus diplomáticos

noviembre 2, 2017 - 9:17 pm

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó hoy al Gobierno de Donald Trump de mentir sobre los misteriosos ataques a la salud de sus diplomáticos en La Habana para dañar las relaciones entre los dos países.

“Puedo afirmar rotundamente que quien afirma que ha habido ataques como causa de estos daños de salud miente deliberadamente”, dijo Rodríguez en rueda de prensa en Washington. “Se están utilizando estos daños como pretexto para eliminar los progresos alcanzados y dañar la relación bilateral”, añadió.

Estados Unidos asegura que desde noviembre de 2016, 24 diplomáticos que trabajaban en Cuba y familiares han sufrido alteraciones en su estado de salud por unos ataques de origen desconocido que les han causado síntomas como pérdida de audición, mareos, zumbidos, dolores de cabeza, fatiga, problemas cognitivos y dificultades para dormir.

El Departamento de Estado no acusa a La Habana de los ataques, pero sí la responsabiliza de no proteger al personal extranjero como obliga la Convención de Viena. Por ello retiró recientemente a más de la mitad de su personal en la embajada caribeña y posteriormente expulsó a 15 diplomáticos cubanos de Washington.

El asunto ha alimentado la tensión en unas relaciones bilaterales que el demócrata Barack Obama y Raúl Castro retomaron en 2015 tras más de 50 años de ruptura. Estas ya sufrieron cuando, en junio, Trump anunció -en un duro discurso anticastrista en Miami- cambios en la política norteamericana hacia Cuba que pasan, entre otras cosas, por un endurecimiento del embargo y por una mayor limitación de los viajes de los estadounidenses a la isla.

El canciller cubano no puso en duda los problemas de salud que han sufrido los estadounidenses, pero sí aseguró que no responden a ningún ataque. “Puedo afirmar concluyentemente que esas afecciones de salud no pueden deberse a un solo origen”, manifestó tras la investigación que Cuba ha realizado. “Es hora de que Estados Unidos diga la verdad o presente evidencias”.

Estados Unidos tiene abierta una investigación de los hechos por la que el FBI ha llegado a ir a la isla. Pero el Departamento de Estado sigue diciendo que de momento no ha arrojado resultados sobre el origen de unos ataques que sí que insiste en que han ocurrido.

Washington, aseguró Rodríguez, se ha negado a compartir con el Gobierno cubano los indicios que asegura tener sobre los misteriosos ataques, así como las identidades de los estadounidenses afectados.

Cuba enmarca todo esto en el giro en la política hacia la isla de Trump y, según se desprende de las palabras de Rodríguez, cree que forma parte de una estrategia para revertir los avances en las relaciones.

“Se ha producido un retroceso significativo”, manifestó el canciller. Justo un día antes, Estados Unidos volvió a votar en la ONU en contra de levantar el embargo a Cuba, revirtiendo la histórica abstención de la administración Obama en 2016, en la votación de la resolución que todos los años presenta La Habana en la Asamblea General.

El jefe de la diplomacia cubana se reunió el 26 de septiembre en Washington con su homólogo estadounidense, Rex Tillerson, para tratar el tema de los ataques. Desde entonces no han vuelto a verse y tampoco había previsto un encuentro entre ambos antes de que Rodríguez abandone la capital estadounidense el viernes.

Pese a todo, el canciller cubano rechaza hablar de una “crisis” entre los dos países y expresó la voluntad de su Gobierno de continuar con el diálogo y la cooperación con Washington.

Sí lanzó no obstante una advertencia: “De continuar este curso, las relaciones bilaterales sufrirán mayor daño y las consecuencias las pagarán las personas que viven en ambos países”.

DPA