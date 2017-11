noviembre 9, 2017 - 5:35 pm

El éxito ha envuelto la carrera de la cantante Corina Smith en el último año. Temas como “La difícil” y “Escape” ft Gustavo Elis, trajeron llevaron a la joven artista a la palestra musical venezolana, convirtiéndose en un icono juvenil. Smith se encuentra en Maracaibo promocionando su último tema, ‘Completa’, canción que pone a un lado el romanticismo de sus más recientes sencillos.

“Quise hacer un tema que fuera totalmente pop porque creo que ese es mi esencia, y quiero siempre con cada tema enseñar cuales son los limites que he creado dentro de mi género. Siento que la canción me representa y es un reflejo de una actitud que siempre me ha marcado (…) frente a alguien que se equivoca conmigo siempre tengo la fuerza de decir que no y quise decirle eso al publico en general (…) esta canción está escrita en respuesta a alguien que se equivoca con uno, y puede ser interpretado de la manera en que te identifique. La canción le dice a esa persona que soy feliz estando sola. Mi mensaje es que te aceptes tal y como eres, no intentes ser alguien más”, señaló la intérprete de “Novios”.

Reconoce el salto que ha dado su carrera en el ultimo año donde temas como La Dificil, Escape, Novios, y este último Completa, la acercan más a los fans y a la internacionalización. Recientemente estuvo de gira con su novio, Gustavo Elis, en Ecuador, y próximamente irá a Panamá, Perú, Centroamérica y Estados Unidos.

“Yo asumí en el momento que todo cambió, que quiero ser abierta con mi fanaticada, quiero que ellos sean parte de los momentos buenos y malos, y siento que ya tengo esta relación con mucha gente que me rodea”, expresó.

A comienzo del año próximo Corina estrenará su primer disco. Material que se paseará en varios géneros como el R&B, urbano y pop, cada uno con su esencia e identidad. “La gente conocerá más de mí”, aseguró. Sin embargo, aún no hay fecha ni nombre para el álbum.

El amor

Corina Smith y Gustavo Elis mantienen una relación amorosa desde hace casi un año. Sus canciones han sido la vía para contar a sus fans sobre los sentimientos de ambos. La artista asegura que el actor de Somos tu y yo es su complemento, así como su familia y su equipo de trabajo.

“Gustavo y yo somos personas muy diferentes pero al mismo tiempo tenemos el mismo sueño, la misma carrera, el mismo nivel de perfeccionismo en el trabajo. Él es mi complemento en mi vida (…) es bueno estar con alguien que te balancee la vida”.

Los novios preparan un nuevo tema juntos que compartirán el año próximo con sus fanáticos.

