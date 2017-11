Corea del Norte no da señales de pactar un desarme y aumenta la tensión

Mientras Kim Jong Un permanece inalterable en sus provocaciones y mantiene sus amenazas nucleares intactas, la comunidad internacional comienza a evaluar el menú de posibilidades para ponerle un freno. La particular diplomacia del heredero dictador de Corea del Norte no parece la más sensible por estos tiempos. Mientras observa con atención los pasos que el presidente de los Estados Unidos da en su gira por Asia, lo último que se supo sobre el déspota fueron insultos personales contra la administración de Donald Trump, reseñó Infobae.