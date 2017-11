noviembre 15, 2017 - 11:53 am

María Carolina Uzcátegui, presidenta de Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, señaló que la incertidumbre del panorama económico del país no permite que el sector comercio pueda planificar ni siquiera su futuro cercano. “No sabemos cuándo es el próximo aumento salarial, no sabemos de qué manera cerrará en mercado paralelo, no sabemos si estamos o no en default, si cierran los mercados y no se hay alguien que sepa hacia dónde se está conduciendo este barco”.

En entrevista a César Miguel Rondón en el circuito Éxitos de Unión Radio, precisó que muchos comerciantes están evaluando si mantienen sus puertas abiertas en diciembre “porque vender ahorita, sin saber a cuánto voy a reponer a mediados de enero, puede suponer una descapitalización casi absoluta y el cierre definitivo del negocio”.

Uzcátegui destacó que lo que está sucediendo es una tragedia, no solo para el comerciante “que se descapitaliza y pierde el trabajo de toda su vida sino para los empleados los empleados. Las estadísticas dicen que se han perdido 180 mil empleos solo en centros comerciales”.

La titular de Consecomercio advirtió que la falta de poder adquisitivo está afectando al sector comercio que ha tenido que comenzar a mutar hacia el comercio electrónico. “El venezolano siempre busca alternativas y eso es lo que en Consecomercio queremos destacar”.

Para Uzcátegui, las expectativas para diciembre se verán frustradas ante la poca oferta de productos. “Hay pocos disponibles y con el mercado interno depauperado, con poca potencia de compra, no vamos a ver el intercambio que veíamos en otras épocas”.

Por su parte, Felipe Capozzolo, tesorero de Consecomercio, explicó que los comercios seguirán cerrando porque la incertidumbre económica no permite al sector trabajar con variables matemáticas que le permitan planificar a futuro. “Todas las variables son una incógnita, en medio de la incertidumbre y el caos, es difícil avanzar porque los costos para operar suben todos los días y cuando nos vamos al precio, no queda otra que cerrar o tomar la vía de mutar hacia la informalización”.

Unión Radio