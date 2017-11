Conoce qué tienen en común Frank Quintero, Bruce Lee, Mariela Arvelo, Luis Palau y Jimmy Hendrix

noviembre 27, 2017 - 5:30 am

Es multiinstrumentista, compositor y cantante venezolano Juan Francisco Quintero Mendoza, mejor conocido como Frank Quintero, celebra hoy su cumpleaños número 64.

Quintero conformó al principio de los 80 junto a Franco de Vita, Yordano e Ilan Chester una gran generación de cantantes venezolanos que alcanzaron renombre y gran popularidad a escala nacional e internacional.

Entre 1979 y 1984 publicó un total de seis discos de estudio para la filial de CBS en Venezuela y luego ha publicado 8 discografías con otras productoras, sus últimas producciones las ha realizado de forma independiente incluyendo guerreros de luz publicada en el año 2012 y fue distribuido en un periódico de circulación nacional.

Mariela Arvelo también celebra

Cada 27 de noviembre también celebra su cumpleaños la escritora venezolana Mariela Arvelo, hija del poeta y abogado Alberto Arvelo Torrealba. La escritora venezolana celebra hoy sus 77 años de vida.

En julio de 1975 Arvelo se graduó de Licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela y fue a partir de ese acontecimiento que comenzó a escribir sin pensarlo dos veces, en ese mismo año publico el libro de relato titulado Vitrales fue escrito durante sus vacaciones en la montaña del Junko cerca de Caracas con el cual obtuvo una mención honorifica del premio municipal de literatura, su segunda publicación fue “ El Trueno fue una de mis Tumbas” En esta novela la escritora se apoderó de una preciosa vida que no era suya, sino la historia de doña Rita Tamayo, su madre política, quien vivió una infancia feliz.

Luis Palau apaga las velas

Hoy también celebra su cumpleaños el evangélico protestante argentino Luis Palau, quien según su organización, sus predicaciones habrían sido escuchadas por alrededor de 800 millones de personas aproximadamente en 112 países considerando tanto auditores radiales como televisión.

Palau fue también fue orador ante más de 22 millones de personas en 80 países del mundo organizando junto a sus colaborados, seminarios, congresos charlas informales, conferencias y recitales de la música cristiana.

Cumples en otro plano

Quienes también celebrarían años de vida, si siguiesen en este mundo físico, serían el destacado y carismático artista marcial, actor y escritor de origen chino Bruce Lee y el músico y cantautor estadounidense James Marshall “Jimi Hendrix”.

Lee, conocido como el más grande artista marcial del siglo XX, quien representa el mito que logró la apertura de las artes marciales chinas en Occidente, fue un filósofo innovador aplicando a su arte estudio el pensamiento de los taoístas como Lao-Tsé y Chuang-Tsé, cursó filosofía en la Universidad de Washington1 donde se interesó especialmente por el pensamiento de Hegel, Marx, Krishnamurti y Spinoza, entre otros, que aplicó a su estilo de vida.

El también actor comenzó a practicas el wing chun kung fue en su adolescencia y luego se creó su propio modo de combate , el jeet kune do (JKD) o «el camino del puño interceptor» del cual siempre pregonaba que no se lo debía tomar como un simple «estilo» o «método» más entre los tantos existentes.

Sus películas, entrevistas y principalmente su carisma e influencia, contagiaron y extendieron el auge de la pasión por las artes marciales por todo Occidente, generando una ola de seguidores a través de todo el mundo. Su imagen perdura en el tiempo y ha quedado en la historia como la gran leyenda de las artes marciales.

Jimmy Hendrix también apagaría hoy sus 72 velitas, Hendrix quien fuese considerado uno de los mejores y más influyentes guitarristas eléctricos de la historia música popular y uno de los músicos más importantes del siglo XX celebraría su cumpleaños un día como hoy.

Musicalmente influyó en el Rock and Roll y Blues Eléctricos Americanos tras tener un éxito inicial en Europa con su banda The Jimi Hendrix Experience logrando así fama en los estados unidos tras un concierto de 1967 en el Festival Pop de Monterey. Más tarde, encabezó el Woodstock Festival en 1969, y el Isle of Wight Festival de 1970, antes de fallecer a los 27 años.

Hendrix es citado frecuentemente por varios artistas, por diversas revistas especializadas en música, por varios críticos y la prensa en general por la admiración y el cariño de la gente como el más grande guitarrista de la historia del Rock and Roll.

Noticia al Día/Web varias