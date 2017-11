Comprar un jean en el Callejón de los Pobres requiere de una enorme inversión: Conozca precios y marcas

noviembre 22, 2017 - 6:51 pm

Se necesitan más de ocho salarios mínimos para comprar el diseño más moderno de este tipo de pantalón

Uno de las prendas más demandadas por los venezolanos son los jeans, especialmente los baratos, esos que venden en el Callejón de Los Pobres. La mayoría de las personas lleva uno puesto todos los días. La crisis económica que atraviesa el país actualmente, hace que sea casi imposible adquirir una prenda de estas, debido a su elevado costo en el mercado.

Durante un recorrido por el popular Callejón de los Pobres, ubicado en el casco central de Maracaibo, Noticia al Día consultó a los comerciantes los precios de los jeanes, desde los más “chimbitos” hasta los más “cariñosos”.

Los jeanes de damas y caballeros oscilan entre 500 mil a 1 millón de bolívares. Hay varios precios, todo depende de la marca y el estilo de la prenda. El Levis clásico, hasta ahora, tiene un valor de 600 y 700 mil bolívares, pero en el mejor de los casos, caminando y preguntando como acostumbra el marabino a hacerlo en el Callejón, se puede conseguir en 500 mil. Otros jeanes conocidos como los pavitos o de marcas modernas; Chevignon, Estivaneli, Tomy, Diesel, Diesel, Guess, Clavin Clain, entre otros, valen 650 mil, 700 mil en adelante.

Sin embargo, no todo está perdido y aunque parezca increíble, todavía se encuentran los remates. En una mesita escondida en el Callejón, la gente buscaba su talla en el tarantín porque los jeanes estaban a 150 mil bolívares y con punto de venta, es decir, que no tener efectivo en este puesto no es problema.

Además de necesitarse unos ocho salarios mínimos para comprar un solo jean, se requiere de mucho efectivo. En algunos lugares del Callejón de Los Pobres solo se puede comprar con punto de venta, situación que ha colocado cabizbajos a los mercaderes, ya que conseguir dinero en físico es muy difícil. Algunos pasan las tarjetas en locales vecinos, pero le suman un pequeño porcentaje al valor de la mercancía, mientras que otros sencillamente no venden.

Un Callejón de los Pobres hoy en día poco concurrido. Apenas se observa una que otra persona, que solo va a ver y consultar precios. El no tener efectivo y el elevado costo de las prendas de vestir ha traído como consecuencia una intensa disminución de las ventas, así lo expresan los dueños y trabajadores de los negocios existentes en el populoso lugar.

Haroldo Manzanilla/@manzanillah

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día