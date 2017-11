Cómo lucir hermosa en 2018 según la estilista Nine Muñoz

noviembre 9, 2017 - 11:46 am

Nine Muñoz, quien ya tiene 10 años de haberse adentrado al mundo del estilismo, ha sido la encargada de llevar la belleza a distintas producciones audiovisuales de la talla de artistas como Chino y Nacho, bodas y otro tipos de eventos; es por ello que llega hoy a Noticia al Día para revelar los secretos que harán hipnotizar con tu cabello y tu rostro.

¿Cuáles son las tendencias y recomendaciones del día?

“Cabellos cortos, cambios de color, peinados muy románticos, frescos, relajados y que den esa sensación de ”descuido”, pero sin dejar de cuidarle en realidad. Obviamente también hay estilos de cabello mucho más elaborados, pero ya no son tan solicitados en comparación con años anteriores; sin embargo, no sería sorprendente que estos tipos de peinados volviesen a ser comunes con la tendencia de traer de vuelta lo antiguo, tal y como pasa con la ropa”, comenta Nine, quien además afirma que hoy en día la gente pide muchos peinados basados en los que llevan las actrices de series como Game of Thrones, es decir, con muchas trenzas y detalles por el estilo.

A criterio de la estilista, hay que tener en cuenta que “las tendencias y modas pasan” y lo importante es elegir algo no directamente porque se use mucho, sino porque de verdad gusta y seguirá gustando dentro de 20 años al estar viendo las fotos del pasado. “Como siempre digo: hay que mejorarse, mas no transformarse”, de acuerdo con Nine.

“Otra recomendación a considerar es elegir los maquillajes y peinados adecuados para la ocasión. No es el mismo el maquillaje pertinente para ir a una boda que para ir a una graduación”, recuerda la estilista.

¿Qué productos son mejores en calidad y costo?

Muñoz recomienda algunas de sus marcas favoritas como MAC, Morphe, Flormar y Maybelline, pero afirma que hay que ingeniárselas para hacer las cosas más accesibles.

“Con el tema de los productos hay que buscar la manera de obtenerlos porque todo está muy costoso: la laca en aerosol, pestañas, las bases de maquillaje, labiales, polvos… Lo recomendable es que si sabes que los vas a necesitar constantemente, compres varias piezas al mismo tiempo. Otra buena opción es realizar tus compras por tiendas de Instagram que por lo general son más económicas que una tienda en físico”, comenta Nine.

En cuanto al cabello, se sabe que muchos productos que permiten que éste sea el protagonista de nuestro cuerpo, no son fáciles de conseguir o se encuentran en los anaqueles con precios exorbitantes. De acuerdo con la estilista, hay que dejar de enfrascarse en ciertas marcas que en Venezuela ya pertenecen a una familia poco accesible, como Pantene o Head & Shoulders.

“Están las casas de peluquería donde se vende cualquier tipo de cosmético que ayudará con el cuidado del cabello; ampollas, baños de crema, tratamientos hidratantes, alisantes, entre otros productos, a veces a precios más accesibles que las marcas que vende una farmacia o supermercado”, recomienda la estilista.

¿Cuál es el secreto para darle vida al cabello?

“Al cabello a veces le pedimos mucho, pero también hay que darle”, dice la estilista, quien además considera que es necesario hidratarlo con frecuencia, además de usar el champú y el acondicionador adecuados.

Otra cosa muy importante de acuerdo con Nine, es usar productos adaptados al tipo de cabello; el si es graso o seco es fundamental. “Hay que tomar en cuenta que si tienes el cabello ya tratado químicamente, no hay que dejarlo como si nada hubiese pasado, sino consultar su tratamiento especial. Por ejemplo, con la moda de los cabellos rubio platino es necesario usar un champú violeta, que es un cosmético especial para que el color se mantenga durante más tiempo y evite ese tono anaranjado o amarillo que aparece unas semanas después de aplicarse el tinte”, asevera Muñoz.

¿Y el rostro?

“Lo más importante y que muchas no hacen es acostarse desmaquillada así llegues de la rumba a las cuatro de la mañana (risas); siempre hay que mantener un jabón y un humectante especial para la cara con el que podamos seguir un rutina por la noches que no se resuma en solo agua y jabón. Incluso si no tienes humectante otros productos como el agua de rosas ayudan mucho”, afima la estilista.

Basándonos en las experiencia de Nine, hay que tener la mente clara en el tipo, en este caso en la clase de piel: si es grasa, si es mixta o si es seca, pues no solo después del maquillaje hay que tener en cuenta estos detalles, sino de forma general. Para Muñoz, hay que considerar que hidratarse mucho la piel es importante, así como lo es el uso de protectores solares, pues si bien hay productos que cuentan con protector solar, no son todos y hay que tener en cuenta que con el sol marabino no es algo que podamos dejar pasar como si no tuviese importancia.

¿Por qué es un “boom”?

Nine Muñoz, quien pertenece a uno de los grupo de estilistas y maquilladores más importantes de Maracaibo, ha tenido la oportunidad de observar cómo se ha estallado la fascinación por lucir hermosa en Maracaibo.

“Primero muerta que sencilla, así es la mujer marabina; a muchas no les importa renunciar ciertas necesidades si tienen la condición de que se verán hermosas a los ojos de los chicos, pero especialmente frente a las chicas que también están interesadas en el estilismo y quieren estar al tanto de todas las tendencias para destacar”, comenta Nine.

Para ampliar recibir más información sobre el trabajo de Nine Muñoz, es posible contactarla a través de:

Instagram: https://www.instagram.com/nineamunoz/

Teléfono: 0414-6193371

Gabriela Nava (Pasante)

Fotos: Khristopher Castillo

Noticia al Día