Chayanne se defiende de las críticas a las colaboraciones con artistas de reggaetón

noviembre 17, 2017 - 9:22 am

Chayanne está arrasando con su más reciente sencillo “Choka choka”, donde sigue incursionando en el mundo de la música urbana, esta vez de la mano de Ozuna, tras el éxito de “Qué me has hecho”, colaboración con Wisin.

Sin embargo, este nuevo tema no ha estado exento de críticas debido al cambio en su tradicional estilo más romántico. Por lo mismo, el puertorriqueño quiso salir al paso de los comentarios y dio una entrevista a la revista “Billboard” donde habló más sobre este tema.

“Aún sigo casado con mi estilo, con mis letras románticas y con todo lo que he estado haciendo desde hace mucho tiempo. Al final me animé a hacer la colaboración que tanto tiempo llevaban pidiéndome. Desde que Yandel me acompañó en ‘Humanos a Marte’, me conquistó la música urbana”, explicó el artista.

A su vez, señaló que la idea de esta colaboración surgió del propio Ozuna. “Fue algo muy espontáneo. Ozuna fue el que nos envió la canción para ver si estábamos interesados en hacer una colaboración. Me encantó la idea, porque se trató de algo que surgió de manera muy orgánica, sin forzarlos o hacer por popularidad. Así es como surgió”, aclaró.

Agencias