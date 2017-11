Carta 40 años después, querido viejo Novelli (Germán Novelli)

noviembre 18, 2017 - 8:09 am

Hace 40 años marchaste a la Casa del Padre para unirte, por designios de Dios, a quienes se adelantaron a ese lugar celestial que Cristo en la Cruz ganó para ti y para todos los que en fe fueran bendecidos por su perdón, salvación y vida eterna.

Hoy no te escribo a ti, pero sí para ti, para mí mismo, para tus nietos y hasta para tu bisnieto, como testimonio de mi eterna gratitud al Dios Todopoderoso, por haberme concedido la dicha de ser criado bajo tu regazo y con tu ejemplo.Antes solía decir que duraste muy poco, también que todavía te faltaba por enseñarme.

Hoy, en la madurez de los años, creo que la lección fue bien aprendida, pues deduzco que tu mayor deseo es que pudiera tomar mis propias decisiones y hacer lo correcto, conmigo mismo y con los demás.Hoy, en la suma de los recuerdos, todos guardados como mi mejor herencia e hilados con tantas anécdotas y principios de vida, aprendí, por ejemplo, que ser padre es una experiencia única y que nadie está preparado para serlo, pero sí para aprender aprendiendo.

No he sido el padre perfecto, a veces creo que no soy ni la mitad de lo que tú fuiste, pero lo que sí seguí es que a mis hijos los quiero como tú me quisiste a mí. Y hasta llegué a entender que las pelas y los regaños me duelen a mí más que a ellos. Obvio, no los he pelado.

He tratado de hacer lo correcto, siempre con la ayuda de Dios, de ese Dios que tanto me hablaste en las noches de luna y estrellas en el Socuavó, cuando de tu mano íbamos a casa del vecino, a tres kilómetros de distancia, para escuchar la Palabra de Dios y los mensajes de radio Transmundial.

Todavía recuerdo el fundo, el rancho, la Machiques-Colón, donde estaba ese espacio de tierra ganado con esfuerzo, con duro trabajo, en el que tantas veces me hiciste reír con tus aventuras de amor y de tus tiempos de clandestinidad y lucha, por tu deseo de tener un país mejor, libre de cualquier azote que oprimiera al pueblo, a los menos favorecidos, a los explotados. Por eso, cuando escucho de presos políticos y de represión, recuerdo las veces que caíste preso y encerrado en comisarías y la última vez en el Retén Bella Vista, no por ladrón, sino por el pecado de ser socialista.Fuiste siempre un hombre de izquierda racional.

Dudo que hoy lo fueras y menos del Siglo XXI. Pero no fuiste de esos socialistas que se enriquecen y usan el poder para atropellar, sino los que dan la cara para luchar, con voz y con armas, por un mejor porvenir para los demás.Si hubieses sido testigo de la caída del Muro de Berlín y la desnudez de lo que llamabas el ideal cubano, estoy convencido de que fueras el más duro crítico de ese modelo, porque ni Cuba es libre, ni el socialismo funcionó para generar progreso.

Aunque recuerdo que lo percibías porque te escuché decir que Fidel era peor que Batista y que Stalin fue un asesino. Me decías que socialismo sin democracia ni igualdad es el retrato más crudo de la tiranía.En momentos cuando la soledad me abrumaba, te pensé con toda intensidad. Y en esos instantes te reconocí entre los amigos que me dejaste como herencia suprema, la mayoría me dio una mano, en especial Néstor Vera, quien siempre supo recordarme dónde querías y como querías que llegara.

He tratado de dar todo lo que pueda para servir a los demás. He llegado a la conclusión de que es bien bueno servir a otros, porque la satisfacción es eterna y engrandece el alma. Cuando me hablabas no lo entendía, pero créeme que ahora no sólo te comprendo, sino que te doy gracias por haberme enseñado que es mejor compartir el pan que comerlo solo.Tenías razón sobre la Maestra Argelia. En ella siempre veo a la madre ideal, con la que sigo unido en lazos que superan distancia y tiempo. De la maestra Elsa, bueno, ella está con Dios, y jamás dejó de llamarme “su hijo”.

Por fin supe quién se comía la carne asada que preparabas en el patio, en Pomona.

Gotero, el hijo de Gabino y Rosa, me confesó que cada vez que te descuidabas, él se saltaba la cerca para darle un mordisco a la parrillada. En estos días me dijo que además de un gran caballero, siempre supiste sonreírle a él y a su familia. ¡Papá, es que le distes tantas alegrías a los vecinos, y hasta a ese comisario de la Digepol que no te dejaba en paz!Otra cosa, no soy abogado como querías.

Soy periodista. Tu nieto también y la nieta tomó un camino similar. Y, tal como te hubiera alegrado, los dos graduados y casados. Del pequeño Pablo, bueno, es un ser especial, que me hace repetir lo que tantas veces me decías a mí: “Este muchacho del carajo vive como siente”, pero es él y hay que apoyarlo.Yo sigo como siempre, a veces cuerdo, pero la mayoría de las veces loco, embriagado de una locura divertida, en la que más de uno, de esos que te conocieron de cerca, han dicho que soy el ejemplo visible de lo que tú querías que fuera.

En palabras de Nelly Zambrano: “El señor Germán y su hijo Pelón, siempre juntos”.¿Sabes? Hace algunos años tuve el privilegio de compartir con Domingo Alberto Rangel, a quien leías para estar al día de lo que considerabas la opinión política más seria de Venezuela. Hablamos de ti y me regaló un libro que te dedicó. Murió como vivió: preñado de sueños posibles y castigando con verbo y acción a los que, aun llamándose de izquierda, son tan perversos como los de la más extrema derecha.A lo que jamás he renunciado es a ir al pueblo, ese fue que escenario de tus luchas sociales en el FDP: al Distrito Colón.

Allí encuentro tu recuerdo más cercano, aunque ya no hay río, ni piraguas, ni pescado, ni nada… porque hasta El Justiciero Manolo Silva también se marchó.Cuando recorro esos parajes, desde el Chama hasta Aricuaizá, vas conmigo. A veces sonrío, en otras anhelo tu compañía. Transito recordando a cada uno de tus amigos. De los otros, pues ni me acuerdo. En cambio, viví pegado a los que te conocieron de cerca, porque de ellos recibía la energía necesaria para avanzar.No poseo bienes de fortuna. Pero, como tú decías, lo importante es divertirse que jode, porque al final engrandece el alma y siempre procurando hacer lo mejor, esté donde esté.

Tampoco vendo aliños, ni neveras, ni lejía, ni vainilla embotellada, aunque te cuento que lo de preparar bolsitas de maní es toda una industria que debiste patentar.Debo reconocer que no me gusta, aunque es inevitable, que me digan “señor Germán”. Siempre dije que ese título estaba reservado para ti. Pero entiendo que el tiempo ha pasado y ahora, por antigüedad, acepto que me lo digan.

Ya tengo tus años y sigo pensado que tu partida fue temprana, mas trato de vivir como tu quisiste que lo hiciera: aceptando los designios del G.:A.:U.:Tenías razón en lo de encontrar respuestas acertadas en el viejo libro, el libro negro que pusiste en mis manos. Hablo de la Biblia. Tus palabras de aquel 16 de noviembre de 1977 son inolvidables para mí. Ciertamente, tal y como me decías, en sus páginas está la explicación más sencilla de los misterios de la humanidad.De tus amigos quedan muy pocos con vida.

El último en irse fue Néstor Luis, asesinado por criminales; antes viajó el Negrito Oliveros. Del resto, quedan sus hijos e hijas, a quienes de vez en cuando veo para escuchar sus propios recuerdos del señor Germán. Aunque Benita no ha dejado de decirme que tú no moriste, sino que te mataron.

Guardo silencio, porque ella tiene muchas razones para afirmar lo que sugiere. Yo, en cambio, he entendido que el perdón es la manera más fácil para lograr el olvido y la paz.Después de 40 años, ¿qué me queda? La fe en Cristo, tu ejemplo y la bendición de ser padre. También atesoro tus vainas y la foto que me entregó Lérida, que usaste en tu último afiche como candidato a Concejal de Colón y a Diputado.

Sigo pensado en lo que tú me dirías antes de tomar cualquier decisión trascendental y, como estoy seguro que suponías, he metido la pata incontables veces. Pero al carajo, sigo adelante.De mis cantos, lo hago mal, pero es una manera de recordarte. Porque cuando lo hacía, me escuchabas riendo y me decías que sólo la gente con el corazón contento es capaz de cantar con alegría.

Es que la gente no entiende ni tus vainas, ni las mías.Mis amigos cercanos, algunos no te conocieron en vida, pero todos saben de ti. Ellos se admiran de tu amor y de tu entrega.Bueno, Viejo Novelli, con el pueblo y por la patria. No creo que vuelva a escribirte para los 80 años de tu partida; sin embargo, sí estoy seguro de que, donde estás, nos veremos.Pelón

Germán Novelli, periodista-pastor.