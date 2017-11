Carniceros sobreviven vendiendo pollo y cerdo ante la falta de claridad en precios de la carne

noviembre 6, 2017 - 4:56 pm

Una carnicería donde no hay carne no es lo ideal, pero se ha vuelto lo más común, y es que los carniceros que no cierran sus establecimientos están sobreviviendo con otros productos, que si bien les da menor ganancia, les permite seguir con las santamarías arriba.

La falta de claridad en el precio de la carne después de su regulación acordada por la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) y autoridades del gobierno, en conjunto con la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), ha generado escasez, caras largas y brazos caídos en las carnicerías.

Dueños de negocios aseguran que el problema no es la ausencia de carne en los mataderos, sino el precio al que sale de este y luego a los distribuidores, así como el terror a la fiscalización que los obligaría a vender aprecio regulado.

“Carne hay y bastante, el probl ema es que el precio acordado no es rentable para nadie y en Las Pulgas se sigue vendiendo en 39 mil bolívares en canal, cuando esa carne llega aquí ya ha pasado como por tres distribuidores y cada uno aplica su porcentaje”, explica Luis González, propietario de un establecimiento en el Mercado de Corito.

Evidentemente el costo de regulación se pierde de vista en la cadena de distribución y al llegar al consumidor final su precio es hasta de 100% más de lo establecido por el gobierno.

Es allí donde se evidencia que no hay intención especulativa en los carniceros, sino sobrevivencia. González señala que de una res de la que se pueden obtener unos 200 kg de carne el margen de ganancia es de apenas 18%, o menos, si se establece un precio medio de venta.

Los carniceros están de acuerdo en que 90 mil bolívares por un kilo de carne es exorbitante para un ciudadano que gana sueldo mínimo, sin embargo, consideran que 40 mil bolívares tampoco está ajustado a la realidad económica del país.

Las alternativas

En medio de la crisis de la carne en los establecimientos se abastecen con lo que pueden para no ir a cierre técnico, mientras pasa el ojo del huracán. Por el momento, el pollo y el cerdo están alegrando por poco los estantes.

En el caso del pollo, los anaqueles no se llenan por mucho tiempo, pues prácticamente “vuela”.

Actualmente su costo regulado es 22 mil bolívares por kilo y los distribuidores lo despachan en 25. En mercados se consigue en 29 mil bolívares o más y despresado o en cortes hasta en 40 mil.

Por su parte, el cerdo a pesar de estar en su época de auge no es bien recibido en las mesas para el diario, pues rinde menos, trae hueso y a veces más grasa.

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día