noviembre 15, 2017 - 8:37 pm

El primer vicepresidente de Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que la oposición venezolana realiza giras internacionales para pedirle al mundo que no refinancie la deuda externa que tiene el país. “Están arrastrados al imperialismo, el imperialismo no es amigo de nadie”.

“Ojalá que esto que les está ocurriendo permita que salga una oposición de verdad, al menos nacionalista que ame este país y se respeten entre ellos, no que estén dando espectáculos dentro y fuera de Venezuela”, agregó.

El diputado a la Asamblea Nacional Constituyente afirmó que la oposición dijo que iba a restaurar el proceso de diálogo y no cumplió. “Este país sí tiene mala suerte con esa oposición. Dijeron que iban al diálogo y ahora no van, dijeron que no iban a regionales y fueron. Lo mismo pasa con las municipales que ahí se inscribieron sin tarjeta”.

Noticia al Día/UR