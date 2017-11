Bernal: Pido paciencia a los Clap, estaremos llegando a todo el país de forma progresiva

noviembre 19, 2017 - 5:02 pm

El ministro para Agricultura Urbana y jefe del Centro Nacional de Control de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), Freddy Bernal, indicó que las ferias del campo soberano se estarán realizando de forma “progresiva” en todo el país.

Así lo dijo en el marco de una de estas ferias desde la parroquia 23 de Enero.

“No hay bachaqueo, no hay infiltrados, no hay vivos, el que viene es el Clap y está chequeado lista a lista, nombre a nombre, apellido por apellido, de esa manera estamos cumpliendo con el mandato del presidente Nicolás Maduro, quien a pesar de que habían dicho que no iba a haber navidades, como la derecha siempre ha apostado, habrá navidades y navidades felices y habrá hallacas”, enfatizó.

Bernal agregó: “Sólo les quiero pedir a los Clap de todo el país paciencia, porque no hay capacidad de llegar a todos los Clap al mismo tiempo, el mismo día, la misma semana, eso es progresivo”.

ND