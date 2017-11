BCV: Reservas internacionales suben a US$ 9.799 millones

noviembre 25, 2017 - 8:02 am

Las reservas internacionales netas de la república al 23 de noviembre, registran un saldo de US$ 9.796 millones, lo que refleja una alza de US$ 104 millones en relación con el saldo de la semana anterior que se ubicó en US$ 9.692 millones.

En efecto, la evolución de las reservas internacionales se recupera levemente, pero siguen aún del nivel de los US$ 10.000 millones de dólares, por lo que las autoridades del instituto emisor se mantienen, en alerta permanente ante la evolución inestable de esta variable, cuya tendencia inestable se mantiene.

El portal web del Banco Central de Venezuela (BCV) revela que el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), se mantiene en US$ 3,0 millones, por cuanto no ha vuelto a recibir en los últimos tres años, aportes por parte del Estado venezolano.

Con este comportamiento al alza, el saldo de las reservas internacionales de la República, para el período analizado, se ubican en US$ 9.799 millones, manteniéndose las reservas operativas en niveles cada vez más inquietantes.

El Impulso