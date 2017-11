noviembre 18, 2017 - 2:25 pm

Desde que le cantaron “las mañanitas” a las 12:00 en la madrugada de este 18 de noviembre, La Chinita no ha dejado de recibir creyentes que acuden a cumplir promesas, a agradecer y a pedirle milagros a la patrona del Zulia. La Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá permanece repleta de fieles.

Vestidos con mantas guajiras, con flores, en sillas de ruedas, con bastones y mucha, mucha fe, decenas de personas hacen cola en la Basílica para llegar a dejar sus plegarias y recibir las bendiciones de la también llamada Virgen Morena.

“Todos los años, desde que tengo uso de memoria, vengo a darle gracias y pedirle a La Chinita. Pero desde que nació mi hijo, hace 14 años, vengo vestida con una manta guajira en alusión a la advocación de nuestra Virgen. Yo tuve un parto muy complicado y le pedí para que me ayudara. Ella hizo que todo me saliera bien. Hoy vengo a agradecerle por la vida y a pedirle por nuestro país, para que nos ayude a salir de la crisis que estamos atravesando”, señaló Edilia Fernández, de 34 años.

Niños, jóvenes y adultos mayores acudieron a la cita que tienen todos los años. La cantidad de personas obligaba al grupo de Servidores de María a solicitarle a los creyentes que no tardaran mucho en la oración para que todos pudieran pasar a ser bendecidos por la Virgen, que hoy cumple 308 años de haber aparecido en una tablita traída por las olas del Lago de Maracaibo.

“Le traigo flores cada vez que cumple años. Y lo que le doy es gracias por todos los milagros que hace en mi vida a diario”, expresó María Quintero, de 63 años.

Entre tanto, Rafael Álvarez, también marabino, de 68 años, aseguró que las visitas que le hace a la Virgen de Chiquinquirá cada año son para rendirle honores por la generosidad que muestra para con sus hijos.

“Desde anoche no se ha detenido la cola. No me sorprende porque sé la devoción que tienen zulianos y foráneos sobre La Chinita. El pueblo tiene una gran fe que prevalece sobre las dificultades”, expuso Hugo Ortega, servidor de María, de 22 años.

A las 5:00 de la tarde está pautada la Solemne Eucaristía Pontifical presidida por el cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo de Caracas y a las 7:00 de la noche iniciará la consagración del pueblo zuliano a la Virgen María del Rosario de Chiquinquirá con una procesión que pasará por los sectores Padre Añez, Padilla, Navarro y calle 90. La actividad estará amenizada por la Fundación Banda Rafael Urdaneta, Banda Inmaculada Concepción de Carrasquero, Banda Escuela San Francisco de Asís, Banda Escuela Dr. Jesús Enrique Lossada y Fundación Banda Guajira.

Maidolis Ramones Servet

Fotos: José López

