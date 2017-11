noviembre 7, 2017 - 4:53 pm

Avanzada Progresista emitió un comunicado en el que reitera su participación en las elecciones municipales, convocadas para el próximo 10 de diciembre, conforme a sus “convicciones democráticas”.

“Sabemos que hay dificultades y que hay toda una trama para desorientar y desanimar a la votación opositora mediante la adopción de medidas indeseables y rodeadas de amenazas y triquiñuelas”, reza la nota.

El partido manifestó su respeto hacia los líderes y organizaciones políticas que decidieron no participar en el proceso y, además, rechazaron los “ataques” en contra de Yon Goicoechea y el diputado Freddy Guevara.

“Condenamos enérgicamente la cacería emprendida por el Gobierno contra los diputados venezolanos”, sostiene el texto.

A continuación, el comunicado de prensa íntegro:

Avanzada Progresista, como se sabe, decidió concurrir a las elecciones de Gobernadores. Ahora, en atención a nuestras convicciones democráticas, asistiremos a las elecciones de alcaldes. Iremos, cuando se corresponda, a las elecciones presidenciales y a todo acto o evento electoral donde las grandes mayorías puedan expresar su opinión. Sabemos que hay dificultades y que hay toda una trama para desorientar y desanimar a la votación opositora mediante la adopción de medidas indeseables y rodeadas de amenazas y triquiñuelas. Esa actitud contumaz del gobierno firmemente respaldadas por sus militantes en el CNE y TSJ no van a desaparecer de la noche a la mañana y representan severos obstáculos contra los cuales hay que luchar unitariamente.

Respetamos profundamente a aquellos líderes y partidos políticos que decidieron no concurrir a las elecciones de alcaldes, pero consideramos que esa política no favorece para nada a la oposición y, por el contrario, entregarle sin batalla las 335 alcaldías al PSUV es dotarlo de una fuerza aún mayor que con toda seguridad va a enfilar en nuestra contra. De la misma manera como el gobierno central usa descarada e ilegalmente todos los bienes nacionales en pro de su votación, igualmente lo haría con toda la estructura e infraestructura y todos los fondos públicos de las 335 alcaldías, si así lo permitimos.

El votante opositor o indeciso no entenderá, no puede entender que con el mismo CNE y con el mismo TSJ los partidos opositores vayan a unas elecciones y no vayan a otra. Mucho menos se puede comprender un mensaje que en una misma declaración se llame a abstención electoral municipal, por un lado, y simultáneamente se invite a una elección presidencial, por el otro. Es un discurso inconsistente, incoherente e incomprensible para cualquier ciudadano.

Nosotros pedimos el mismo respeto que tenemos con los abstencionistas, nos parece irracional el ataque artero hecho contra Yon Goicoechea. Resulta por todo lado ininteligible que siendo un preso político icónico, con una larga historia de lucha, reciba una serie de ataques y descalificaciones por el simple hecho de presentar su candidatura a la Alcaldía de El Hatillo. Yon fue privado de libertad injustamente y aun con orden de libertad lo mantuvieron tras las rejas. El gobierno no fue justo con Yon Goicochea. Tampoco se hace justicia cuando se le ataca despiadadamente.

Yon, con la misma entereza con que enfrentó la cárcel, ahora enfrenta al gobierno mediante la presentación de su candidatura a alcalde. La unidad nacional opositora debe basarse efectivamente en el respeto a las decisiones de cada quien. El Yon preso para algunos era un héroe y una vez libre al postularse para alcalde pasó de una sola vez a traidor. Ese lenguaje que divide a los opositores en héroes y traidores es de la misma calaña y obedece a los mismos criterios despreciables usados por el chavismo al calificar a los venezolanos en traidores y patriotas. Nadie puede erigirse en depositario de la razón y de la verdad absoluta.

Avanzada Progresista no le pide ni le pedirá a Goicochea fidelidad partidista, pero como organización política amante de la libertad, creemos que su postulación y su elección como alcalde puede proteger un valor tan escaso en estos tiempos en Venezuela como la libertad, su libertad. Además, junto con él tenemos la convicción de que su gestión estará guiada por una visión progresista y de extraordinarios logros para la población hatillana.

Condenamos enérgicamente la cacería emprendida por el Gobierno contra los diputados venezolanos. Las acusaciones contra el diputado Freddy Guevara no son sino actitudes propias de un gobierno con graves tendencias dictatoriales. La llamada Constituyente se ha convertido simplemente en un paredón de fusilamientos políticos, civiles y morales.

Avanzada Progresista reafirma su compromiso unitario. Su fe en Venezuela y su respeto a las diferencias de ideas y al pluripartidismo. Tenemos más de 320 candidatos a alcaldes que no se rinden ante trampas y dificultades. Invitamos al pueblo opositor a votar y a derrotar al PSUV y a evitar que los 335 alcaldes sean al final y por nuestro abandono 335 peones al servicio de la maquinaria gubernamental.

Globovisión