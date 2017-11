noviembre 4, 2017 - 3:19 pm

Tener un billete del cono monetario en la mano parece haberse convertido en un lujo para el venezolano. La escasez de dinero es un problema que se palpa día a día y, como nunca falta quien logre pescar en ríos revueltos, los avances en efectivo se han convertido en el nuevo negocio de muchos comerciantes en el país.

“Si quieres comprar la medicina es solo en efectivo. Si no tienes te puedo llevar a un sitio donde ‘raspan’ pero tienes que pasar la tarjeta por el punto con 42% más de lo que cuesta la mercancía”, explica un joven vendedor en el popular Mercado Las Pulgas de Maracaibo, donde todo se compra en billetes y donde también cualquiera puede ver el dinero que no se encuentra en los cajeros.

“Raspar”, así le llaman al negocio que solo parece existir en Venezuela y donde los necesitados de billetes deben comprar literalmente dinero con dinero.

Fabricio Molero, de 48 años, trabaja con avances. Tiene un negocio de venta de cigarrillos y obtiene hasta 100 mil bolívares diarios en billetes, los cuales se convierten en Bs. 135.000 pues los vende al 35%. “Yo vendía la plata al 20%, pero los mismos clientes te hacen aumentar el porcentaje, a veces ni me dejan dormir: ‘chico, véndemelo a mi, yo te doy 25%, 30% o 35%’, me dicen y así van aumentando. Obviamente, yo no voy a dejar de ganar más. Me han ofrecido más del 40%”, relata el comerciante.

Mientras esto sucede en el casco central y en los comercios que manejan efectivo, los cajeros de los bancos lucen vacíos: “No señora, los cajeros automáticos se han convertido en médicos, solo sirven pa’ hacer consultas”, dice irónico un marabino mientras saca su tarjeta de uno. Y es que las colas en las máquinas bancarias ahora son inútiles si de sacar efectivo se trata. Los marabinos las hacen para consultar saldo e intercambiar historias de dónde pueden conseguir billetes.

La necesidad del efectivo lleva a muchos a preguntarse ¿dónde está la plata? Y la respuesta se deja a ver en cerros en los comercios con punto de venta que se aprovechan de la situación para duplicar su dinero.

“Lo que sea que pase no se justifica. No se justifica que en diciembre el Gobierno Nacional sacó de circulación el billete de Bs. 100 y que para acabar con la mafia y aparecieron por montón y luego lo pone a circular de nuevo y no solo se pierde el de 100 bolívares si no todos, incluyendo los del nuevo cono monetario que sacaron recientemente”, señala Marcelino Gutiérrez, mientras hace una lenta cola para cancelar con punto de venta, pues la plataforma bancaria colapsa ante la alta demanda que genera la falta de efectivo.

La mafia comienza desde los bancos -lo interrumpe un hombre que va detrás- Yo tengo un sobrino que es cajero y ha ido asociando a varios clientes y, cuando llegan a hacerle un depósito, él les transfiere y se queda con los billetes.

La situación genera alarma en las vacías carteras del ciudadano común, el mismo que necesita mínimo 2.000 bolívares diarios para ir y volver de su trabajo y es capaz de pasar su tarjeta por un 42% de lo que recibirá de quien tiene billetes con tal de tener cómo movilizarse.

“Yo necesitaba 50 mil bolívares y fui a una tienda que está por mi casa y que tiene punto de venta. Tuve que esperar como una hora porque después de las 10:00 de la mañana los puntos se colapsan. Finalmente pagué 71 mil bolívares, para que me dieran 50 en billetes. Eso pasa todos los días y ante la ausencia de cuerpos de seguridad. No sé si porque las autoridades saben que no hay billetes o porque nadie se atreve a denunciar al que le hace el avance, pues finalmente termina es auxiliando a uno ante la falta de efectivo de los banco”, señala Rosario Marcano, de 38 años y habitante del sector nueva vía.

¿Dónde están los billetes? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Es Venezuela el único país donde se tiene que comprar el dinero? Éstas y otras preguntas pasan por la mente de los marabinos a diario, mientras crece el negocio de los avances en efectivo.

Maidolis Ramones Servet

Fotos: José López

Noticia al Día