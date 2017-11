Asombrosos descubrimiento en el espacio: Hallaron un planeta “monstruoso” que no debería existir

noviembre 2, 2017 - 6:20 pm

Un planeta “monstruo”, que no debería existir en teoría, ha sido descubierto orbitando una débil estrella enana muy, muy lejos, dijeron el martes astrónomos sorprendidos. La nueva investigación, que será publicada en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, describe a un planeta gaseoso llamado NGTS-1b y que es más grande de lo esperado para la estrella a la que está anclado por la gravedad, una débil enana de tipo M.

La existencia del gigante gaseoso desafía antiguas teorías que aseguran que gran planeta no pueden formarse alrededor de una estrella tan pequeña. La estrella tiene un radio y una masa aproximadamente la mitad que la del sol.

Según las teorías, estrellas así pueden “engendrar” planetas rocosos pero no planetas gaseosos tan grandes como este, los llamados Júpite calientes, objetos comparables a este planeta del Sistema Solar.

ABC detalló que no hay ningún modelo que pueda explicar cómo un planeta así pueda estar a apenas un tres por ciento de la distancia entre la Tierra y el Sol en los alrededores de una estrella tan enana. NGTS-1b pesa un 20 por ciento menos que Júpiter y sus años apenas duran 2,6 días terrestres.

Europa Press informó que NGTS-1b es el primer planeta en ser detectado por The Next-Generation Transit Survey (o “NGTS”) que emplea una serie de 12 telescopios para recorrer el cielo. Los investigadores hicieron su descubrimiento controlando continuamente parches del cielo nocturno muchos meses, y detectando la luz roja de la estrella con innovadoras cámaras sensibles al rojo. Notaron caídas en la luz de la estrella cada 2,6 días, lo que implica que un planeta estaba en órbita y bloqueaba periódicamente la luz de las estrellas.

Daniel Bayliss, autor principal del estudio, también de la Universidad de Warwick, comentó: “El descubrimiento de NGTS-1b fue una completa sorpresa para nosotros, ya que no se creía que estos planetas masivos existieran alrededor de estrellas tan pequeñas, y nuestro desafío ahora es importante. Es descubrir lo comunes que son estos tipos de planetas en la galaxia, y con la nueva instalación de Next-Generation Transit Survey estamos bien posicionados para hacer precisamente eso”.

Infobae