Asdrúbal Cabrera continuará un año más con los Mets de Nueva York

Los Mets ejercieron la opción de 8,25 millones de dólares en el contrato con el infielder venezolano Asdrúbal Cabrera e hicieron otro tanto con la de 7 millones del relevista zurdo Jerry Blevins, con lo que podrán entrar a la agencia libre.

Cabrera, a solo dos semanas de cumplir 32 años, defendió el campocorto para Nueva York en 2016 y al inicio de 2017, y luego fue rotado en el cuadro interior. Jugó como torpedero en 44 partidos, 40 en la tercera base y 32 en la segunda.

Asdrúbal Cabrera ayuda en cualquier posición del cuadro interior

El venezolano Asdrúbal Cabrera bateó para .280 con 32 dobles, 14 jonrones y 59 impulsadas en 135 juegos. Fue colocado dos veces en la lista de incapacitados por una dolencia en el pulgar izquierdo.

“Asdrúbal Cabrera nos puede ayudar por todo el cuadro interior”, dijo el gerente general de los Mets Sandy Alderson en una declaración divulgada este viernes. “La temporada no terminó como queríamos, pero eso no le impidió entregarse a fondo hasta el último out de la campaña. Asdrúbal es un gran tutor para nuestros jugadores jóvenes y un líder en el camerino”.

