Armada argentina no descarta que tripulación del submarino “pueda estar en situación de supervivencia extrema”

noviembre 26, 2017 - 4:58 pm

El operativo de búsqueda del submarino argentino ARA San Juan, desaparecido el 15 de este mes con 44 tripulantes a bordo y que habría sufrido una explosión, continuará de forma ininterrumpida hasta dar con el navío, dijo este domingo el portavoz de la Armada, Enrique Balbi.



“No hay ningún tiempo definido para abandonar la búsqueda, al contrario seguimos abocados a la búsqueda y seguimos en esta fase de búsqueda y rescate. Todavía no se habla de ningún tiempo definido”, aseveró el vocero.

Con respecto a la posibilidad de que los 44 tripulantes del sumergible estén muertos, Balbi dijo que no puede afirmar ni negar esa información “hasta no tener indicios, o certezas de la situación del submarino”. “Nosotros tratamos de ser respetuosos y si bien van 11 días de búsqueda, no quita que puedan estar en una situación de supervivencia extrema”, agregó.

El buque ruso Yantar

Por otro lado, indicó que “el área de búsqueda está centrada en un punto brindado por la explosión y con un radio de 40 millas, es el área más reducida pero que tiene la mayor probabilidad de ocurrencia donde puede encontrarse el submarino. Esta área se encuentra entre 200 y 1.000 metros”.

Asimismo dijo que espera que en los primeros días de diciembre arribe el busque ruso Yantar, que dispone de un equipamiento de alta tecnología de visualización subacuática, que llega hasta los 6.000 metros de profundidad.

Anteriormente, la Armada confirmó que continúan las operaciones de mapeo de la zona, e informó además sobre la llegada del avión ruso Antonov con equipos de búsqueda y personal de rescate.

“Aún no hemos tenido evidencias del San Juan”, afirmó Enrique Balbi, representante de la Armada. No obstante, informó que el área de búsqueda se redujo. “Se limitó entre 200 y 1.000 metros”, precisó.

A su vez, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, indicó que el sumergible, que estaba “en perfectas condiciones” para navegar, “sufrió aparentemente una explosión”. Macri aseveró que esta situación requiere una “investigación seria”.

Macri posteriormente dio un reconocimiento especial a los 44 tripulantes por su “patriotismo, heroísmo y valentía”.

El miércoles se detectó una “anomalía hidroacústica” en la zona de búsqueda del submarino, exactamente a 30 kilómetros al norte de su última posición conocida. Un día después, la Armada confirmó que ese evento es “consistente con una explosión”, y subrayó que no hay indicios que demuestren que el submarino fuera atacado.

– El lunes 13 de noviembre el submarino ARA San Juan partió de Ushuaia, en el sur de Argentina, rumbo al apostadero de la base naval Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires.

– Dos días después, el sumergible, con 44 tripulantes a bordo, perdió contacto con las bases.

– La última señal fue registrada a la altura del golfo San Jorge, en aguas argentinas del océano Atlántico, a 432 kilómetros de la costa de la provincia de Chubut.

– El Ministerio de Defensa argentino informó de que se establecieron 15 medios aéreos y 17 navales para rastrear un área de operaciones de 482.507 kilómetros cuadrados.

– En las labores de búsqueda participan otros países, entre ellos EE.UU., Chile, Brasil, Reino Unido, Francia, Alemania, Perú, Uruguay, Colombia y Rusia, que recién envió un buque oceanográfico a la zona.

Actualidad RT