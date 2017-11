Un árbitro será el único chileno que asista al Mundial de Rusia 2018

noviembre 17, 2017 - 10:29 pm

La selección chilena, bicampeona de América, no se clasificó a la Copa del Mundo de Rusia 2018, ocupando el sexto lugar, pero eso no significa que Chile no tendrá representación en la máxima cita del balompié mundial.

Julio Bascuñán, el mismo que viene de dirigir en las últimas dos Copas Américas y que tendrá la responsabilidad de pitar en la final de Copa Libertadores de ida entre Gremio y Lanús, será quien de la cara por Chile en el Mundial de Rusia 2018, luego de ser confirmado como uno de los 36 árbitros de la lista final.

A falta de las pruebas físicas de febrero, el colegiado confirmó a Radio Cooperativa que supo de la noticia gracias a Enrique Osses, presidente de los árbitros en Chile. “A él le notificaron e hizo extensiva la noticia. Me dio una alegría tremenda. Este es un trabajo en conjunto con mis asistentes, Carlos Astroza y Christian Schiemann (quienes también irán), de varios años. Es una satisfacción grande representar al fútbol chileno”.

En sintonia con la tecnología

Sobre las innovaciones que tendrá el Mundial, el juez añadió que “hemos trabajado con el VAR (videoarbitraje), ahora vamos a dirigir la primera final de la Copa Libertadores y estará implementado. Es un seguro de vida en el caso de que suceda alguna situación grave que no veamos y donde podamos participar. Y es una ayuda extra, es bueno que esté el VAR. El concepto es que tú puedas dirigir sin usar el VAR. Es olvidarse del apoyo de cámara y está creado para errores graves, como un penal gigantesco que no viste una agresión que amerite tarjeta roja”.

Bascuñán será el número 11 en la lista de los árbitros chilenos en las Copas del Mundo. Antes, se anotaron Alberto Warnken (Uruguay 1930), Sergio Bustamante y Carlos Robles (Chile 1962), Rafael Hormazábal (México 1970), Juan Silvagno (Argentina 1978), Gastón Castro (España 1982), Hernán Silva (México 1987 e Italia 1990), Mario Sánchez (Francia 1998), Pablo Pozo (Sudáfrica 2010) y Osses (Brasil 2014).

Agencias