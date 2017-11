Anthony Blondell jugará en 2018 en el fútbol de Estados Unidos

noviembre 30, 2017 - 9:12 pm

El olfato goleador de Anthony Blondell dio sus frutos. El artillero del Monagas SC continuará su carrera en 2018 vistiendo los colores del Vancouver Whitecaps FC, en la Major League Soccer (MLS).

El Monagas SC dio a conocer este jueves el acuerdo con el club canadiense para que se hicieran con los servicios del delantero por los próximos 3 años, comprando el 80% de la ficha de Blondell. El conjunto criollo se quedará con el otro 20%.

“Desde niño siempre soñé con jugar fuera del país y estoy agradecido por tener esta oportunidad de jugar en la Major League Soccer. Este es un paso muy importante en mi carrera”, declaró Blondell a la jefatura de prensa de Monagas.

Anthony Blondell lleva 23 goles en la actual temporada y tiene la mira puesta en la final absoluta de esta temporada que se jugará el 13 y 17 de diciembre ante Deportivo Lara o Mineros de Guayana.

That feeling when you’re headed to VanCity.

(Show @ABlondell17 some Canadian hospitality & give him a follow!) #VWFC pic.twitter.com/E1tsyh94sy

— Vancouver Whitecaps (@WhitecapsFC) 30 de noviembre de 2017