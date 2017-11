Andy Murray anuncia que se separa del técnico Ivan Lendl

noviembre 17, 2017 - 9:15 pm

El antiguo número 1 mundial Andy Murray, fuera de la competición en la segunda parte de la temporada por una lesión en la cadera, anunció este viernes que finaliza su vinculación con el entrenador Ivan Lendl.

“Le agradezco a Ivan toda su ayuda y dirección durante estos años. Hemos tenido gran éxito y hemos aprendido mucho como equipo”, señaló el escocés.

“Ahora estoy concentrado en estar preparado para Australia con el equipo que he puesto en marcha para volver a competir”, añadió Murray, que no juega desde que fuera baja en el US Open a principios de septiembre.

En su asociación con Lendl, que ha tenido dos etapas, Murray ganó sus tres títulos de Grand Slam y dos medallas de oro olímpicas (Londres 2012 y Rio 2016).

“Le deseo a Andy que regrese en forma. Tuvimos una gran asociación y nos divertimos muchos”, señaló Lendl, estrella en los años 80, número 1 de la ATP durante 270 semanas y ganador de 8 Grand Slams.

AFP