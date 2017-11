Andrés Velásquez: “No me identifico con la unidad versión MUD”

noviembre 24, 2017 - 4:42 pm

El dirigente nacional del partido La Causa R, Andrés Velásquez visitó tierras trujillanas. Afirmó que la oposición se enfrenta al desafío de ganarse nuevamente el respeto de los ciudadanos. “Si el país opositor sale a votar, el Gobierno se llevará una revolcada, pero la unidad debe trascender los partidos políticos. No me identifico con la unidad versión MUD (Mesa de la Unidad Democrática), ya no me siento a gusto ahí”.

Para Velásquez, hay que establecer un núcleo de lealtad en la oposición, a fin de garantizar el éxito de las estrategias que se plantean. “A mí no me gustan muchos de los dirigentes que hay en la oposición, no comulgo con lo que pueda declarar Henry Falcón, Edgar Zambrano… pero estoy claro que sin ellos no vamos a obtener la victoria”.

A criterio del líder de La Causa R, la división en la dirigencia opositora es una realidad palpable que “no se puede ocultar”. “Unidad no hay, es nuestra obligación reconstruirla por encima de las apetencias personales y grupales, porque primero debe estar Venezuela”.

Velásquez se encuentra de gira nacional con el propósito de explicar la denuncia del fraude comicial en el estado Bolívar -donde fue candidato a gobernador- interpuesta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Insiste en la necesidad de colocar “todas las energías” en exigir condiciones transparentes para una eventual elección presidencial.

“He propuesto hacer elecciones primarias el 17 de diciembre, porque el Gobierno quiere adelantar las presidenciales. Tener candidato presidencial nos permitirá poner un paso adelante del Gobierno, además de tener un líder de la unidad nacional, eso facilitará agrupar a la misma”.

Diario de Los Andes