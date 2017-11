Almagro: Hay sectores en la MUD que no representan a la oposición

noviembre 28, 2017 - 10:30 pm

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo este martes tras reunirse con el opositor venezolano Antonio Ledezma, huido de la Justicia de su país desde el 17 de noviembre. que, “la oposición va a tener que separar la paja del grano y sumar aquellos elementos políticos, sociales, económicos, que definitivamente impliquen un desafío al poder y que lleven a la democratización de Venezuela”.

Dio un paso más en sus críticas a los partidos venezolanos que participan en el diálogo con el gobierno al asegurar que algunos sectores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no representan a la oposición, sin precisar cuáles.

“Sabemos que algunos sectores de la MUD pueden representar a la oposición venezolana, sabemos que hay otros sectores de la MUD que no representan a la oposición venezolana, que no son directamente oposición venezolana y que, por lo tanto, este esquema definitivamente no es suficientemente inclusivo”, dijo Almagro en referencia al nuevo intento de diálogo que comienza en diciembre.

EFE