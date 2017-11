noviembre 17, 2017 - 1:39 pm

Las costumbres árabes se diferencian notoriamente del hemisferio occidental. El abogado y especialista en geopolítica del mundo árabe, Alexander El Kadi, explica algunas de estas características que hacen que esta comunidad sea inconfundible en todo el mundo. En Venezuela existe mucha desinformación sobre la cultura árabe, y son muchas los mitos que giran en torno al tema, a pesar que en el país existe una representación importante de esa comunidad.

“A los que creen que un hombre puede casarse con siete mujeres en países árabes, es falso. En la religión musulmana, que son seguidores del Islam, existen hasta 73 ramificaciones, el ala más radical son los sunitas que permiten que un hombre se case hasta con cuatro mujeres. Esas cuatro mujeres pueden vivir en la misma casa, o por separado, dependiendo de la situación económica del marido”, aseguró El Kadi.

El especialista en asuntos del Medio Oriente explicó que esto no quiere decir que todos los musulmanes se pueden casar con varias mujeres, ya que hay países árabes donde se prohíbe casarse con más de una.

Otra característica de las costumbres en países árabes, es el género y sus limitaciones a la mujer. Arabia Saudita es considerado uno de los países más estrictos y conservadores del mundo con normativas que restringen los movimientos o decisiones de las mujeres, pero no es algo general que determina a la comunidad árabe.

“Arabia Saudita es uno de los países más radicales, donde se imponen muchas limitaciones a las mujeres, leyes que no son igualitarias en una era donde todo esta avanzando. Hace poco se le permitió a las mujeres manejar un vehículo en Arabia Saudita, y hoy en día sigue vigente una ley que no se le permite a una mujer estar sola en la calle”, recalcó el abogado venezolano, de descendencia Siria.

Las mujeres en Arabia Saudita no pueden salir de su casa o transitar en público sin estar acompañadas por su “guardián”, que puede ser su padre, hermano, marido o hijo, en caso de haber enviudado. Tampoco estar en la misma habitación con una persona del sexo opuesto a menos que, una vez que son adolescentes, sea su padre o su marido.

“Existe un cuerpo de seguridad que se dedica a ver el comportamiento de las mujeres en las calles, si ellos ven una mujer caminando sola en la calle la pueden llevar presa o golpear, así no este haciendo nada malo, eso sólo puede verse en Arabia Saudita, en el resto de los países árabes no se ve nada de eso, por eso quiero recalcar que no todo lo que escuchamos de los árabes es malo, al contrario, hay una cultura muy rica y tiene una gran influencia a nivel mundial”, aseguró el doctor, El Kadi.

A simple vista lo que más resalta de la cultura árabe es su vestimenta. Así lo explica el docente de la cátedra geopolítica del Mundo Árabe en el doctorado de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Belloso Chacín, Alexander El Kadi, quien asegura que “no todas las mujeres se visten con “Burka”, una vestimenta que tapa de la cabeza a los pies, eso solo se ve en países muy retrasados socialmente como Pakistan y Afganistan” que son países musulmanes pero no son árabes.

“Si hablamos de la vestimenta, no podemos decir que solo los países árabes se caracterizan el uso particular de cierta forma de vestir, muchas culturas tienen diferentes vestimentas. No solo la comunidad árabe tiene ese tipo de ropa para hombres y mujeres que no son convencionales, hay judíos, budistas o hiunduistas que usan una vestimenta similar”, resaltó.

A su vez, el especialista destacó que los árabes no son terroristas, como se ha pretendido hacer ver en películas o series de televisión. “Los árabes no somos terroristas, no puede ser generalizada la comunidad árabe como terrorista por un pequeño grupo, así como no puede decirse que los venezolanos son delincuentes porque en un país extranjero un venezolano robe”.

“En ningún país árabe hay una fabrica de armamento, por lo que podemos preguntarnos quién es más terrorista, el que fabrica las arma o el que las vende (…) siempre estaré en contra de decir que una comunidad o un país es terrorista”, resaltó.

El concepto de mundo árabe o nación árabe es relativamente moderno y está ligado a los nacionalismos europeos que vinculan el idioma con la estructura política. Compite en cierta medida con el concepto de Umma o comunidad de musulmanes.

El abogado especialista en el mundo árabe comenta que no todos los musulmanes pertenecen a la comunidad árabe. “En Irán que no es un país árabe, sino musulmán existe la pena de muerte a los homosexuales, y en Arabia Saudita que si es un país árabe la mujer que comete adulterio es penada con la muerte o lapidación, o al ladrón le cortan la mano, pero son países muy radicales”.

“Así como existe la pena de muerte en países árabes como Arabia Saudita y Siria por ejemplo, también existen en países desarrollados de primer mundo. En Estados Unidos hay varios tipos de penas de muertes, desde silla eléctrica hasta inyecciones letales o reclusión en cárceles fuera de ese país como la Cárcel de Guantánamo para torturar a presos”, explicó El Kadi.

El concepto de árabe, aunque esté estrechamente ligado al islam por razones históricas y culturales, es exclusivamente lingüístico y no debe confundirse con el de “musulmán”, que es la comunidad de personas cuyo credo religioso es el islam. De hecho, el 80% de los musulmanes no es de lengua árabe, y por otra parte muchos árabes son cristianos.

El islam es la religión de más rápido crecimiento en el mundo, y no sólo en las naciones de mayoría musulmana: según un estudio reciente del Centro de Investigaciones Pew, el 10% de todos los europeos serán creyentes musulmanes para el 2050. El estudio estima que entre el 2010 y el 2050, los musulmanes habrán aumentado en todo el mundo en un 73%, seguidos por los cristianos, que se proyecta crezcan en un 35% durante el mismo período, y los hindúes, que lo hará en un 34%.

Eso significa que el islam, en la actualidad la segunda religión más grande del mundo, superará al cristianismo como la religión más practicada del planeta hacia fines del siglo, según el estudio.

Freddy Enrique Rozo / @freddyenriqVzla

